LIVE începând de astăzi pe VOYO, EHF EURO 2026 aduce la start cele mai bune echipe naționale ale handbalului masculin continental.

Naționala României, pregătită de George Buricea, debutează mâine, de la ora 19:00, contra Portugaliei, reprezentativă antrenată de Paulo Pereira, tehnicianul campioanei Dinamo București.

Programul meciurilor de astăzi de pe VOYO



19.00 Spania vs Serbia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

19.00 Franta vs Cehia - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Germania vs Austria - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

21.30 Norvegia vs Ucraina - Men's EHF EURO 2026 (DIRECT)

Programul naționalei României la EHF EURO 2026



Vineri 16 ianuarie, ora 19:00: România - Portugalia

Duminică 18 ianuarie, ora 21:30: România - Danemarca

Marți 20 ianuarie, ora 19:00: România - Macedonia de Nord

* Toate meciurile se văd EXCLUSIV pe VOYO.

Lotul României pentru EURO 2026, cu șase jucători de la campioana Dinamo



Portari:

Ionuţ Iancu (CS Dinamo Bucureşti), Mihai Popescu (AHC Potaissa Turda);

Extreme stânga:

Denis Veres (AHC Potaissa Turda), Alexandru Andrei (SCM Poli Timişoara);

Extreme dreapta:

Ionuţ Nistor Ioniţă (CS Dinamo Bucureşti), Sorin Grigore (CSU din Suceava);

Interi stânga:

Tudor Botea (CS Minaur Baia Mare), Andrei Buzle (CS Dinamo Bucureşti), Dan Racoţea (Azoty Pulawy/Polonia), Robert Militaru (CS Dinamo Bucureşti), Răzvan Trif (SCM Poli Timişoara);

Interi dreapta:

Adrian Stănescu (Wybrzeze Gdansk/Polonia), Cristian Ghiţă (AHC Potaissa Turda);

Coordonatori:

Daniel Stanciuc (CS Dinamo Bucureşti), Gabriel Cumpănici (CS Minaur Baia Mare);

Pivoţi:

Călin Dedu (CS Dinamo Bucureşti), Robert Nagy (CS Minaur Baia Mare), Andras Szasz (SCM Poli Timişoara).

