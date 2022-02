Dinamo - Barcelona, LIVE SCORE, joi de la 19:45. Ce spune Ante Kuduz despre înfruntarea din Liga Campionilor

Croatul Ante Kuduz nu va juca în meciul de joi, de la Sala Polivalentă, dar e alături de elevii lui Xavi Pascual.

"Este frustrant, pentru ca oricine își dorește să joace in asemenea meciuri, dar… sunt alături de băieți, trag tare la antrenamente, încerc sa ii mobilizez atât fizic, cât și psihic, pentru că în meciuri ca ăsta trebuie să dai 200% . Voi fi suporterul lor și îi voi încuraja din tribună! Hai, Dinamo!cDinamo e a doua mea familie, iar Bucureștiul a doua mea casă, așa că, să mă întorc acasă e o bucurie. Am găsit aici lucruri schimbate, un antrenor nou, colegi noi, oameni care au obiective înalte și fac totul să le atingă. Ce a făcut clubul în scurta perioadă în care am lipsit este minunat, iar jucătorii se pot concentra pe handbal", a declarat interul croat al formației din Șoseaua Ștefan cel Mare.

"Poate că jocul nostru nu e mereu la nivelul pe care și-l doresc dinamoviștii, dar după cum știm cu totii, Dinamo e pe primul loc. Așa cum am spus și după meciul din Supercupă, e nevoie de timp pentru a se acomoda și integra cei nou veniți, sa vina rezultatele așteptate, dar si jocul dorit. Toți muncim pentru a fi mai buni. Schimbările nu pot da rezultate peste noapte, trebuie sa acceptam asta. 6 puncte în “grupa morții” din EHF CL reprezintă ceva ce nici nu visam in sezoanele anterioare. Fanilor le promit ca lucrurile bune vor veni, pentru ca nu ne vom opri din a lupta. Chiar daca nu aratam prea bine, noi dam 100% pe parchet, iar cu susținerea lor, totul va fi mai ușor", a mai spus Ante Kuduz, pentru site-ul celor de la Dinamo.