CS Dinamo Bucureşti a fost învinsă de formaţia franceză Montpellier Handball, cu scorul de 27-23 (11-9), joi seara, în Sala Polivalentă ''Ioan Kunst-Ghermănescu'' din Capitală, într-un meci din Grupa E a primei etape a Ligii Campionilor la handbal masculin, EHF Champions League.

Montpellier este echipa numărul 1 din handbalul francez, cu 14 titluri, peste PSG (cu 13 titluri).

Dinamo - Montpellier 23-27, după ce ”dulăii” au cedat pe final

Prima repriză a fost echilibrată, dar oaspeţii au reuşit să intre la pauză în avantaj, cu 11-9. Jocul a păstrat aceleaşi coordonate şi în primul sfert de oră de la reluare, după care Montpellier a reuşit să se desprindă, la 23-21 marcând patru goluri consecutive.

Golurile campioanei României au fost reuşite de Haniel Langaro 6, Ionuţ Nistor 5, Branko Vujovic 4, Miguel Martins 3, Victor Iturizza 2, Andrei Buzle 1, Mads Bayer Lenbroch 1, Alex Pascual 1.

Portarul Samir Bellahcene a avut 9 intervenţii (25,71%).

Pentru echipa din Hexagon au punctat Kyllian Villeminot 6 goluri, David Balaguer Romeu 6, Arthur Lenne 4, Agustin Casado 3, Valentin Porte 3, Hugo Bryan Monte Dos Santos 2, Drevy Paschal 2, Leo Plantin 1.

Remi Desbonnet a reuşit 13 intervenţii (37,14%), iar Charles Bolzinger a apărat un şut (50%), conform Agerpres.

Reacția clubului Dinamo

”HANDBAL. EHF Champions League, etapa 1

💥DINAMO - Montpellier 23-27 (11-13). Un meci în care am cedat pe final, după ce mult timp am stat aproape de vicecampioana Franței (în minutul 52 era 20-21).

Langaro 6, Nistor 5, Vujovic 4, Martins 3, Iturriza 2, Buzle 1, Lenbroch 1, Pascual 1 au fost marcatorii noștri.

Mâine jucăm în Sala Dinamo cu Steaua, de la ora 18:00.

Mulțumim tuturor suporterilor care au fost astăzi alături de noi.”

Pentru Dinamo urmează în Champions League meciurile cu Aarhus și Barcelona, deținătoarea trofeului

Barca, deţinătoarea trofeului, a învins-o pe SAH - Aarhus cu 39-28, pe teren propriu, în celălalt meci al etapei.

Dinamo va juca următorul meci în deplasare cu SAH - Aarhus, pe 17 septembrie.