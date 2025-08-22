VIDEO EXCLUSIV Dinamo a cucerit Supercupa României la handbal masculin. Ce s-a întâmplat în finala cu Minaur (VOYO și Pro Arena)

Alexandru Hațieganu
Final Four-ul Supercupei de la Bistrița a fost transmis de Pro Arena și VOYO.

Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda.

Într-o reeditare a finalei din 2024, Dinamo Bucureşti s-a impus în faţa Minaur Baia Mare cu scorul de 32-24 (16-14). 

Vujovic, principal marcator pentru Dinamo în finala Supercupei cu Minaur

Principalii marcatori au fost Vujovic 6 goluri, Pelayo 4, Stanciuc 4, Buzle 4, pentru Dinamo, respectiv Cumpănici 4, Botea 4, Kozakevych 3, Pop 3, Molino 3, pentru Minaur.

Tot vineri, în finala mică, Potaissa Turda – HC Buzău, scor 32-30 (15-15).

Turneul de la Bistriţa a programat în prima zi semifinalele, iar rezultatele înregistrate au fost: Minaur – HC Buzău 28-27 şi Dinamo Bucureşti – Potaissa Turda 34-27. 

Dinamo Bucureşti a câştigat al 8-lea trofeu din palmares, după cele din 2016, 2018, 2019, 2020, 2022-2024.

Bistriţa va găzdui, sâmbătă şi duminică, turneul similar feminin. Sâmbătă vor avea loc semifinalele, între CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare şi Corona Braşov – Gloria Bistriţa, iar duminică finalele pentru medalii.

Deţinătoarea trofeului este campioana CSM Bucureşti.

PROGRAM SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ

  • Sâmbătă, 23 august, de la 14:30 (prima semifinală): CSM București - Minaur Baia Mare
  • Sâmbătă, 23 august, de la 17:30 (a doua semifinală): CSM Corona Brașov - CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud
  • Duminică, 24 august, de la 14:30: finala mică
  • Duminică, 24 august, de la 17.30: finala mare


West Ham – Chelsea, în direct pe VOYO de la 22:00. Echipele de start
Marius Șumudică a găsit vinovatul pentru umilința istorică a CFR-ului: "Săracul băiat, nu știu de unde a venit!"
UTA Arad - Unirea Slobozia 1-1! Oaspeții au plecat acasă cu un punct după un gol marcat în prelungiri de Șerbănică
Yann Sommer, uimit de Cristi Chivu: "Vine cu niște idei complet noi. Să vă spun ce mi-am dat seama în lunile astea"
Reacție tranșantă după ce Varga l-a ales pe Mandorlini: ”Vedeți că sunt liberi Miriuță și Conceicao”
UTA Arad - Unirea Slobozia 1-1! Oaspeții au plecat acasă cu un punct după un gol marcat în prelungiri de Șerbănică
West Ham – Chelsea, în direct pe VOYO de la 22:00. Echipele de start
Marius Șumudică a găsit vinovatul pentru umilința istorică a CFR-ului: "Săracul băiat, nu știu de unde a venit!"
Daniel Bîrligea cere intervenția UEFA după Aberdeen – FCSB: ”Să facă o anchetă, ceva!”

Reacția lui Neluțu Varga după Hacken - CFR Cluj 7-2. Ce a spus despre demisia lui Dan Petrescu

Aberdeen - FCSB 2-2 a fost pe VOYO | Echipa calificată în Europa League se decide la București

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Gigi Becali a numit MVP-ul din Aberdeen - FCSB: "De departe numărul 1! Cel mai bun meci de când e la noi"

Ianis Hagi și-a dat acordul și semnează! Ce salariu va avea la noua sa echipă

