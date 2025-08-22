Campioana Dinamo Bucureşti a câştigat, vineri, al 8-lea trofeu Supercupa României din palmares, după finala cu Minaur Baia Mare, la turneul de la Bistriţa. Medalia de bronz a revenit vicecampioanei Potaissa Turda.
VIDEO EXCLUSIV Dinamo a cucerit Supercupa României la handbal masculin. Ce s-a întâmplat în finala cu Minaur (VOYO și Pro Arena)
Final Four-ul Supercupei de la Bistrița a fost transmis de Pro Arena și VOYO.
Într-o reeditare a finalei din 2024, Dinamo Bucureşti s-a impus în faţa Minaur Baia Mare cu scorul de 32-24 (16-14).
Vujovic, principal marcator pentru Dinamo în finala Supercupei cu Minaur
Principalii marcatori au fost Vujovic 6 goluri, Pelayo 4, Stanciuc 4, Buzle 4, pentru Dinamo, respectiv Cumpănici 4, Botea 4, Kozakevych 3, Pop 3, Molino 3, pentru Minaur.
Tot vineri, în finala mică, Potaissa Turda – HC Buzău, scor 32-30 (15-15).
Turneul de la Bistriţa a programat în prima zi semifinalele, iar rezultatele înregistrate au fost: Minaur – HC Buzău 28-27 şi Dinamo Bucureşti – Potaissa Turda 34-27.
Dinamo Bucureşti a câştigat al 8-lea trofeu din palmares, după cele din 2016, 2018, 2019, 2020, 2022-2024.
Bistriţa va găzdui, sâmbătă şi duminică, turneul similar feminin. Sâmbătă vor avea loc semifinalele, între CSM Bucureşti – Minaur Baia Mare şi Corona Braşov – Gloria Bistriţa, iar duminică finalele pentru medalii.
Deţinătoarea trofeului este campioana CSM Bucureşti.
PROGRAM SUPERCUPA ROMÂNIEI LA HANDBAL FEMININ
- Sâmbătă, 23 august, de la 14:30 (prima semifinală): CSM București - Minaur Baia Mare
- Sâmbătă, 23 august, de la 17:30 (a doua semifinală): CSM Corona Brașov - CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud
- Duminică, 24 august, de la 14:30: finala mică
- Duminică, 24 august, de la 17.30: finala mare
