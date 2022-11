Cu 10 secunde înainte de final, Spania a egalat la 27, însă elevele lui Florentin Pera nu au cedat și au pornit pe un atac rapid.

Hosu i-a pasat rapid lui Pintea pentru a repune de la mijloc, mingea a ajuns la Neagu, care i-a trimis Biancăi Bazaliu, aflată la aproximativ 15 metri de poarta Spaniei. Interul Gloriei Bistrița a făcut doi pași în față și a expediat o torpilă uluitoare, pe mijlocul porții. Aala Rotaetxe, portarul Spaniei, a încercat să respingă, însă mingea i-a dat palma peste cap și a intrat în poartă.

Fosta internațională Narcisa Lecușanu (46 de ani), vicecampioană mondială în 2005, a catalogat brațul Biancăi Bazaliu drept unic și explică unde mai are lucrat interul stânga pentru a deveni o jucătoare completă.

După ce a văzut în meciul cu Spania, Narcisa Lecușanu este încrezătoare că tricolorele pregătite de Florentin Pera pot obține rezultate importante și în meciurile rămase din grupa principală, cu Muntenegru și Germania.

"Goluri din faze fixe am mai văzut, dar ăsta a fost cred cel mai palpitant pentru că a fost meciul de așa natură, miza jocului. Fetele au făcut o primă repriză extraordinară, în a doua și-au permis câteva greșeli care au fost taxate de către Spania. Cumva au ajuns la egal, și-au făcut meciul mai greu singure.

Eu o admir pe Bianca Bazaliu pentru că am fost alături de fete în 2014 ca șef de delegație și director tehnic al naționalei. Încă de atunci am zis că poate să fie un inter stânga extraordinar, doar că știe și ea că e nevoie să mai lucreze la jocul de picioare care ar putea să-i aducă un avantaj fantastic în perspectiva unei jucătoare complete.

Bianca are un braț fantastic. Cred că e cel mai bun braț pe care l-am avut în ultimii ani. Nici n-am văzut asemenea braț cum îl are Bianca Bazaliu, sincer. Bineînțeles, a fost o aruncare năprasnică, bine că a ieșit cu gol. N-aș spune noroc, așa a fost să fie, să intre în istorie cu acest gol și cred că poate să mai facă multe meciuri bune.

Mi-a plăcut echipa, apărarea, portarii s-au completat extraordinar. Sorina Grozav, extraordinară, Eliza... mă bucur că Florin a găsit o echipă și a putut să combine timpul alocat fiecărei jucătoare. Deja se acumulează și oboseală, s-au jucat trei meciuri în grupă, se începe grupa principală cu victorie și de ce nu? Germania și Muntenegru sunt două echipe puternice, dar eu timpul zic că merită să îți acorzi șansa de 50%. Să joci și vezi la final ce iese, victorie sau înfrângere", a spus Narcisa Lecușanu, la emisiunea Ora Exactă în Sport, de la Pro Arena.

????????????????????????????????????????????????!! ???? Bianca Bazaliu gives Romania the win on the buzzer!! ???????? What a moment! ????#ehfeuro2022 | #playwithheart pic.twitter.com/xOlDjibeeg