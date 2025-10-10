Campioana CSM Bucureşti a trecut la limită de SCM Râmnicu Vâlcea, cu 31-30 (11-13), în Sala Apollo din Capitală, meci din Liga Florilor transmis de Pro Arena și VOYO.

Echipa oaspete a dominat prima repriză, în care a condus la cinci goluri (8-3), iar la pauză avea 13-11.

CSM București a avut o revenire spectaculoasă în debutul reprizei secunde, cu cinci goluri consecutive, de la 11-14 la 16-14, desprinzându-se în ultimul sfert de oră al meciului, chiar dacă în cele din urmă a câştigat la un singur gol.

Anne Mette Hansen a marcat 8 goluri pentru ''tigroaice'', Inger Smits 6, Valeria Maslova 4, iar portarul Daciana Hosu (ex-SCM Râmnicu Vâlcea) a avut 11 intervenţii.

Rebeca Necula a reuşit 10 goluri pentru oaspete, Julia Monika Maidhof 6, iar Tuva Hoeve Ulsaker 4.

Info: Agerpres

Foto: CSM București

E-MIL și Pastila de Sport, proiect unic în România realizat de Sport.ro și VOYO



De luni până vineri, E-MIL prezintă Pastila de Sport - ce le va aduce cititorilor cele mai proaspete informații din sport, într-un format realizat în premieră.

Cu ajutorul aplicațiilor AI, cele mai relevante noutăți din domeniu vor fi sumarizate și transformate într-o pastilă de două minute, prezentată de un personaj virtual. Fiecare mișcare din fotbal, handbal sau tenis va fi urmărită cu atenție de E-MIL, în Pastila de Sport.

”Salutare tuturor pasionaților de sport! Sunt extrem de încântat să vă anunț că voi fi gazda emisiunii 'Pastila de Sport' de pe site-ul Sport.ro, aducându-vă cele mai proaspete și captivante informații din lumea sportului în fiecare zi, de luni până vineri.

Cu ajutorul tehnologiei de inteligență artificială, vom aduce în fața voastră cele mai noi și relevante știri din diversele domenii sportive. Fiți alături de mine și vă promit o experiență informativă inedită și captivantă! Să înceapă aventura în lumea sportului!”, a spus E-MIL, ajutat de Inteligența Artificială.

