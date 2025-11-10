Dubla câștigătoare de Champions League (în 1968 și 1977, când competiția se numea Cupa Campionilor Europeni) are un parcurs perfect în Seria B din Divizia A (denumirea oficială a ligii a doua): 6 meciuri, 6 victorii și locul 1 în serie la finalul turului de campionat.

”🤾‍♂️ HANDBAL

❤️💙 Steaua își continuă seria victoriilor în Divizia A, seria B. De această dată, băieții lui Ionuț Georgescu s-au impus în deplasarea de la Moreni, cu CSU Târgoviște: 43-25! Echipa noastră s-a distanțat din start, a fost 12-6, 20-10 la pauză și apoi diferența a tot crescut, constant.

Andrei Mitu 9 goluri și Ciprian Șandru 8 au fost principalii marcatori. Celelalte reușite ale roș-albaștilor: Ovidiu Irimia 6, Maxim Oancea 5, Vasile Dobrincu 4, Sabin Constantina 4, Shahoo Nosrati 3, Valentin Dincă 2, Bogdan Mircioiu 2.

❤️💙 Steaua termină turul de campionat cu maximum de puncte, în șase partide. Urmează meciul de la Medgidia, a doua clasată, pe 11 noiembrie”, a postat Steaua București pe pagina oficială de Facebook a grupării din Ghencea.

