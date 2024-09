În martie 2024, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a hotărât să îi reducă Simonei Halep suspendarea din tenisul profesionist de la patru ani la nouă luni.

Jumătate de an mai târziu, sportiva din Constanța face pași în a-și pregăti revenirea în circuitul WTA. În octombrie, va avea ocazia să joace în întrecerea WTA 250 din Hong Kong, unde a primit o invitație din partea organizatorilor.

Până atunci, Simona Halep s-a referit la scandalul de dopaj prin care a trecut, spunând că își dorește să îl lase în urmă cu totul.

„Acum mă simt bine. Este un subiect pe care vreau să îl las în urmă. A fost, a trecut. Am câștigat procesul, am dovedit că nu am fost vinovată cu absolut nimic, iar acum aștept să mă întorc pe teren,” a declarat Halep.

La auzul veștii retragerii anunțate a Cristinei Neagu, cea mai valoroasă handbalistă din istoria României, Simona Halep - jucătoarea de tenis cu cele mai importante rezultate din istoria României în „Sportul Alb” i-a transmis acesteia un mesaj de încurajare.

„Există viață și după sport și îi doresc sănătate, pentru că asta e cea mai importantă și să se bucure de viață,” au fost cuvintele adresate, de la distanță, de Simona Halep Cristinei Neagu.