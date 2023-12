Reprezentativa lui Florentin Pera a obținut patru victorii (44-19 vs. Chile, 37-28 vs. Serbia, 32 - 28 vs. Japonia, 27-26 vs. Polonia) și două rezultate negative (23-39 vs. Danemarca, 22-24 vs. Germania) și a încheiat pe locul 12 Campionatul Mondial din țările nordice.

INTERVIU | Gheorghe Tadici, fără menajamente după CM de handbal feminin: ”Văd că nimeni nu o spune! Le plătim la greu din salariile noastre. Am și eu dreptul la o opinie”

Gheorghe Tadici, fost selecționer al naționalei României la handbal și actual antrenor al celor de la HC Zalău, a dialogat cu Sport.ro despre evoluția tricolorelor de la Campionatul Mondial din Danemarca, Norvegia și Suedia și a oferit un verdict dur asupra handbalului românesc.

Cum vi s-a părut evoluția tricolorelor de la Mondial?

E clar că am avut și de data asta, la fel ca la Campionatul European de anul trecut, ghinion în ceea ce privește componența lotului. Au fost jucătoare de bază practic accidentate sau nu au fost apte 100% pentru echipa națională. Chiar și dintre cele care au jucat și au participat la joc au fost unele care nu au fost 100%. În condițiile astea, pe fondul restrâns de jucătoare, românce care... E greu să faci o echipă națională foarte competitivă. Cu toate astea, spun că au fost aproape, că meciul cu Germania ne-a fost oarecum la îndemână.



Gheorghe Tadici la Campionatul European de handbal feminin din 1994

”De la șapte-opt mii de euro, până la 16-17 mii de euro! Cu atât le plătim noi pe jucătoarele străine”

Am ratat mult cu Germania.

Am avut 12 ratări în situații de unu la unu și pe fondul ăsta au trecut nemțoaicele în fața noastră. A fost practic cel mai important meci, ca să spun așa, de la Campionatul Mondial. Sigur, toate sunt importante, dar ăsta a fost meciul care ne-a dat în spate și ne-a tăiat șansele de a accede spre preolimpice. Ce să vă spun. Era previzibil că se va face greu naționala, că fondul de jucătoare e restrâns.

La ce vă referiți?

Gândiți-vă că la Campionatul ăsta Mondial din Liga Florilor, văd că nimeni nu o spune, au fost 53 de jucătoare străine pe care noi, din banul public, le plătim la greu cu salarii de șapte-opt mii de euro, până undeva la 16-17 mii de euro, dacă e posibil. Eu am spus și o spun în continuare că va fi și mai rău dacă nu ne redresăm. Iată că legea Novak pe care cei de la volei și de la baschet au aplicat-o a dat rezultate acolo. Aici nu s-a vrut, pentru că sunt interese colaterale de a fi eludată în detrimentul, practic, sportului românesc.

Și jucătoarele străine de la noi au avansat în fazele următoare.

Din banii publici plătim jucătoare pe care le vom vedea acum în sferturi, semifinale, în finale, în mod cert jucătoare care se antrenează, sunt plătite, sunt hrănite în liga națională. Poate ne trezim în al 12-lea ceas și ne gândim și la interesele echipei naționale, nu doar la cele de club.

”Sunt interese colaterale”

Aș vrea să vă întreb, totuși, despre interesele colaterale.

Repet, sunt interese colaterale care dacă cineva e dispus să le studieze cu adevărat... Multe ar ieși la suprafață. Se pare că batista pe țambal e sport național la noi. Asta e. Asta e părerea mea, nu mă interesează ce replici îmi vor da cei interesați de jocurile astea colaterale de care vorbeam așa că am și eu dreptul să am o opinie și am în spate o muncă de 50 de ani care se încheie în vară în handbal și cred că am dreptul să-mi spun părerea.

În 2005, Gheorghe Tadici a obținut medalia de argint la Campionatul Mondial din Rusia, după ce a pierdut cu țara gazdă, scor 23-28, la Sankt Petersburg

Cu Cristina Neagu ce facem?

Eu am spus întotdeauna și cu atât mai mult repet. Pe Cristina Neagu eu am promovat-o la 19 ani jumătate la echipa națională de junioare, am dus-o la Campionatul Mondial din 2007, a fost primul ei Mondial, am dus-o la Olimpiada de la Beijing. Ca să ne lămurim și să clarificăm problema. Ea a crescut între timp, a devenit o jucătoare emblematică pentru handbal. Din păcate pentru ea și pentru altele prea puțin rezultate s-au întâmplat la nivel național. Sigur, au fost două medalii de bronz, dar eu cred că era loc de mai bine. Așa cred eu.

”Îmi mențin declarațiile despre Cristina Neagu”

Dacă nu ar fi fost accidentată, putea Neagu să ajute naționala mai mult?

E o jucătoare foarte bună, cu un IQ foarte bun. Însă totul în ultimii ani a gravitat în jurul ei. E un sport de echipă. Dacă nu joci colectiv ambele faze, și apărare, și atac, e mai dificil să apară rezultate de excepție. Răspunsul meu e așa. Dacă Cristina Neagu ar fi fost 100% aptă la Campionatul Mondial, probabil că am fi avut o victorie și în meciul cu Germania care a fost meciul de căpătâi, așa.

Concluzia e că nu ar fi trebuit utilizată deloc.

Ea nu s-a antrenat o lună de zile. Am spus-o înainte și o spun și acum că dacă nu e aptă 100% nu ar trebui să fie folosită și, mă rog, s-a întâmplat. A vrut și ea să ajute, a fost dornică să ajute. A ajutat cât a putut. Nu știu cât a putut și cât nu a putut. Eu, așa cum am declarat și înainte de Campionatul Mondial, eu dacă eram în locul lui Pera nu o foloseam dacă nu era aptă 100%.

Naționala României, la CM de handbal feminin

Naţionala României a încheiat cu o victorie participarea la Campionatul Mondial de handbal feminin care are loc în Danemarca, Norvegia şi Suedia, 27-26 (13-10) cu Polonia, luni seara, la Herning, în ultimul meci din Grupa Principală III.

Elevele lui Florentin Pera aveau ca obiectiv pătrunderea în sferturi, țintă care le-ar fi dus într-un turneu preolimpic pentru calificarea la Paris 2024. Cu un joc slab în partidele cu Danemarca și Germania, România a ratat tot ce se putea rata: și prezența între primele opt națiuni ale lumii, dar și asigurarea obiectivului important, prezența la un preolimpic.

Dacă ar fi mers la o competiție care le-ar fi dat dreptul să spere la JO 2024, România s-ar fi putut baza în continuare pe Cristina Neagu, cea care ar mai fi continuat la națională.