CSM Bucureşti a obţinut prima sa victorie în acest sezon al Ligii Campionilor, după ce a învins-o pe Ferencvaros (Ungaria), cu scorul de 31-28 (12-14), duminică, în Sala Dinamo din Capitală, în Grupa B a competiţiei.

''Tigroaicele'' au făcut diferenţa în ultimele zece minute ale meciului, după ce Ferencvaros condusese până atunci. În minutul 57, scorul era egal, 28-28, dar Maslova, Omoregie (foto) şi Friis au marcat golurile primei victorii a campioanei României.

Potrivit Agerpres, pentru CSM au marcat Elizabeth Omoregie 8 goluri, Emma Cecilie Uhrskov Friis 6, Trine Jensen Oestergaard 4, Valeriia Maslova 4, Anne Mette Hansen 3, Djurdjina Jaukovic 2, Inger Smits 1, Kristina Sirum Novak 1, Tatjana Brnovic 1, Crina Pintea 1.

Gabriela Goncalves Dias Moreschi a avut 8 intervenţii, iar Evelina Eriksson 3.

Golurile echipei oaspete au fost reuşite de Emily Vogel 7, Daria Dmitrieva 6, Katrin Gitta Klujber 6, Orlane Kanor 3, Greta Marton 2, Mette Tranborg 1, Antje Angela Malestein 1, Bitia Balazs 1, Vilde Mortensen Ingstad 1.

Laura Glauser a avut 8 intervenţii.

În celelalte meciuri din grupă, sâmbătă, Sola HK a pierdut acasă cu Brest Bretagne Handball, 24-26, iar duminică, Odense Handbold a dispus de Ikast Handbold cu 35-28, iar Krim Otp Group Mercator Ljubljana a pierdut acasă cu 22-27 meciul cu Podravka Koprivnica.

CSM Bucureşti va juca următorul meci pe 27 septembrie, în deplasare, cu Brest Bretagne Handball.

