Gloria Bistriţa a învins, sâmbătă, în deplasare, Debrecen (Ungaria), scor 34-33 (15-15), în etapa a II-a din grupa A a Ligii Campionilor. Golul victoriei a fost marcat cu cinci secunde înainte de final, direct din repunere de la mijlocul terenului.

Principalele marcatoare ale partidei au fost Toublanc 11 goluri, Tovizi 4, Thorleifsdottier 4, pentru Debrecen, respectiv Nusser 6, Fujita 6, Delgado 4, pentru Gloria Bistriţa.

În etapa inaugurală din grupa A, Gloria a învins campioana Norvegiei, Storhamar Handball Elite, scor 29-26, astfel că are 4 puncte în clasament.

Runda a II-a mai programează disputele dintre Metz Handball – Borussia Dortmund, Gyor ETO – Team Esbjerg şi Storhamar Handball Elite - Buducnost Podgorica.

Liga Campionilor intră în pauză două săptămâni, interval în care se reunesc echipele naţionale, România urmând a juca două meciuri amicale cu campioana mondială Franţa, în 18 şi 20 septembrie, la Oradea.

În etapa a III-a, Gloria Bistriţa va juca pe teren propriu, cu Metz Handball, în 28 septembrie.

În grupa B a Ligii Campionilor joacă şi campioana CSM Bucureşti, potrivit news.ro.

