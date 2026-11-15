Italienii, impresionați de prestația lui Drăgușin cu Polonia: „Gladiator! L-a anihilat pe Lewandowski”

România s-a impus cu 2-1, pe teren propriu, în fața Poloniei, acesta fiind primul rezultat pozitiv al tricolorilor în Grupa 4 a Ligii B din Liga Națiunilor. Golurile care au adus victoria naționalei noastre au fost înscrise în repriza secundă de Alexandru Cicâldău , în minutul 68, și de Dennis Man , în minutul 72.

Presa apropiată de gruparea „viola” a evidențiat jocul făcut de fundașul central român în partida de sâmbătă seara. Jurnaliștii italieni au notat: „O seară de gladiator pentru Drăgușin, care l-a anihilat pe Lewandowski” .

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Drăgușin și-a luat revanșa după eliminarea din tur

Jurnaliștii din Peninsulă nu au uitat nici de faptul că în meciul tur cu Polonia stoperul Fiorentinei a părăsit terenul în minutul 22, după ce a ce a văzut cartonașul roșu, după un presupus fault la Lewandowski.

„O revanșă pe deplin meritată pentru România și pentru Radu Drăgușin, care ieri i-a condus pe ai săi spre victorie împotriva Poloniei lui Lewandowski, printr-o prestație grozavă și cu banderola de căpitan pe braț. O răzbunare după acel 6-0 din tur, unde stoperul Fiorentinei fusese eliminat în minutul 22”, a scris sursa citată.

Pentru selecționata pregătită de Gică Hagi urmează ultimul meci din actuala ediție a Ligii Națiunilor, programat marți, de la ora 21:45, în deplasare, împotriva Bosniei-Herțegovina. Cu un succes la Zenica, România păstrează șanse de menținere în Liga B, însă are nevoie și ca Polonia să nu câștige duelul de pe teren propriu cu Suedia, ocupanta primului loc în grupă.