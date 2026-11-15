"Tudor Băluță va fi suspendat pentru meciul din Bosnia-Herțegovina după ce a încasat două cartonașe galbene în primele 5 etape din Liga Națiunilor. Mijlocașul a părăsit cantonamentul naționalei. La Zenica va reveni, în schimb, Răzvan Marin, care și-a ispășit suspendarea la meciul de sâmbătă" , a transmis FRF.

Băluță nu va mai face deplasarea la meciul din Bosnia, a anunțat FRF, duminică. În locul său, Gică Hagi îl va avea la dispoziție pe Răzvan Marin, care nu a putut juca împotriva Poloniei tot din cauza unei suspendări.

La meciul cu Bosnia, naționala României nu va putea miza pe Tudor Băluță. Mijlocașul de la Universitatea Craiova a încasat un cartonaș galben în victoria cu Polonia și este suspendat .

Ce a spus Tudor Băluță după victoria cu Polonia

Mijlocaşul Tudor Băluţă a declarat, sâmbătă seara, după victoria echipei naţionale de fotbal a României în faţa Poloniei, cu scorul de 2-1, în Liga Naţiunilor, că acest rezultat le oferă tricolorilor un moral mai bun înaintea ultimei partide din competiţie, cu Bosnia-Herţegovina, dar şi în perspectiva preliminariilor Campionatului European.

"Se simte bine această victorie, suntem bucuroşi. Totodată, dacă te uiţi la clasament, nu este în regulă, pentru că suntem pe ultimul loc, dar este clar că ne dă o gură de aer şi putere pentru meciul care va urma şi pentru calificările de anul viitor la Campionatul European.

Pe mine, mai mult decât rezultatul, mă bucură jocul. Am arătat foarte bine în multe momente pe parcursul jocului, am intrat cu o atitudine şi o mentalitate bună, fiecare şi-a făcut treaba foarte bine. Sunt foarte mândru şi bucuros de felul în care ne-am comportat în această seară, începând cu cei care au fost pentru prima oară pe teren", a afirmat Băluţă.

Fotbalistul a remarcat şi susţinerea publicului, în condiţiile în care suporterii au fost alături de echipa naţională după rezultatele slabe din meciurile precedente: "Atmosfera a fost extraordinară. Faptul că oamenii au fost alături de noi după această perioadă... Tristeţea a fost mare după meciurile de luna trecută, însă nu poţi decât să te înclini în faţa suporterilor, pentru că au fost alături de noi în această seară, pe această vreme, şi ne-au încurajat tot meciul. Atât timp cât sunt alături de noi, cred că putem face lucruri extraordinare împreună şi în această seară s-a simţit energia extraordinară pe care ne-au transmis-o".

Referitor la ultima partidă din Liga Naţiunilor, cu Bosnia-Herţegovina, Băluţă a precizat că România va merge să câştige, chiar dacă ocuparea locului al treilea nu depinde exclusiv de rezultatul tricolorilor: "Ne uităm la clasament şi nu ne convine deloc, însă nu depinde doar de noi, depinde şi de celălalt meci. În ultima partidă, cu Bosnia, vom merge acolo să câştigăm şi sperăm să reuşim să terminăm măcar pe locul trei. Trebuie să credem cu toţii în continuare că putem face lucruri extraordinare".