Florin Tănase a semnat cu Omonia Nicosia la începutul lunii septembrie, după un conflict uriaș apărut în vestiarul FCSB, în urma căruia fostul căpitan al roș-albaștrilor a decis să părăsească echipa patronată de Gigi Becali.

Ciprioții sunt dezamăgiți de transferul lui Florin Tănase

În timpul unui antrenament, Florin Tănase a intrat într-un conflict cu secundul Lucian Filip și cu coechipierul său Arnold Garita și a părăsit ședința de pregătire.

La doar câteva zile după despărțirea de FCSB, Florin Tănase a semnat liber de contract cu Omonia Nicosia, în Cipru.

Fostul căpitan al lui FCSB nu a reușit însă să impresioneze în Cipru și, în 12 meciuri în care și-a făcut apariția la Omonia Nicosia, a reușit să marcheze un singur gol.

”Asta e provocarea lui Tănase: să le amintească tuturor de liderul de la FCSB”, au scris ciprioții de la Meridian Sports.

Ciprioții s-au arătat dezamăgiți de evoluțiile fostului jucător de la FCSB și au subliniat că pentru Florin Tănase este o provocare să se ridice la înălțimea așteptărilor setate în urmă cu un sezon, la FCSB.

”Omonia l-a prezentat oficial pe Florin Tănase la 1 septembrie 2026, realizând transferul unui fotbalist valoros, cu experiență internațională, care a purtat banderola de căpitan la FCSB. Până în acest moment, Tănase nu a reușit la formația cipriotă să repete evoluțiile din sezonul trecut, când îmbrăca tricoul echipei din România.

În stagiunea precedentă, acesta a bifat 52 de apariții, 17 goluri și 9 pase decisive în toate competițiile pentru FCSB. În schimb, în actualul sezon, românul a adunat 12 meciuri și a marcat un singur gol, în partida cu Krasava ENY.

În momentul în care își va regăsi forma și își va pune în valoare calitățile, Tănase va reprezenta un veritabil 'transfer intern' pentru antrenorul Henning Berg. Astfel, el va putea aduce un plus important echipei și îi va oferi totodată momente de respiro lui Muamer Tanković”, au scris ciprioții.