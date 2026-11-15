Au văzut ce a declarat tricolorul după victoria cu Polonia și jubilează: ”Cea mai bună veste posibilă!”

După victoria cu Polonia, scor 2-1, tricolorii vor înfrunta naționala pregătită de Sergej Barbarez pe 17 noiembrie.

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Înaintea meciului cu România, bosniacii jubilează. Concret, jurnaliștii din Bosnia au auzit ce a declarat un tricolor după meci și au reacționat.

”Cea mai bună veste posibilă pentru Esmir Bajraktarevic înaintea meciului cu România”, au titrat bosniacii de la SportSport.ba.

Este vorba despre Dennis Man, care a înlăturat orice dubiu după victoria cu Polonia în legătură cu viitorul său la echipa de club. Internaționalul român a transmis că, având în vedere faptul că a pierdut postul de titular la PSV Eindhoven, se gândește serios să schimbe echipa în această iarnă.

În ultimele zile s-a discutat intens despre interesul celor de la Lazio, Atalanta și Valencia pentru fotbalistul român, însă rămâne de văzut dacă se vor concretiza ofertele pentru Man atunci când se va deschide perioada de transferuri.

Bosniacii se bucură însă încă de pe acum, iar motivul este faptul că Esmir Bajraktarevic va scăpa de un ”obstacol” și se poate impune mai ușor la PSV.

”În timp ce Esmir Bajraktarević se pregătește, alături de naționala Bosniei și Herțegovinei, pentru duelul cu România, din Olanda vin vești care ar putea avea o importanță majoră pentru viitorul său la nivel de club.

Mai exact, devine tot mai probabil ca PSV Eindhoven să se despartă de unul dintre extremele sale în perioada de mercato din iarnă, iar o asemenea mutare i-ar putea aduce beneficii directe tânărului internațional bosniac.

Este vorba despre Dennis Man, internaționalul român care a pierdut o parte importantă din timpul de joc la PSV în acest sezon și al cărui nume este tot mai des asociat cu o plecare de la Eindhoven.

Pentru Bajraktarević, o eventuală plecare a românului ar reprezenta o schimbare importantă. Cei doi evoluează pe posturi de extremă și concurează pentru un loc în compartimentul ofensiv al echipei, astfel că plecarea lui Man i-ar putea oferi fotbalistului bosniac mai mult spațiu și șanse suplimentare.

Bajraktarević a demonstrat deja că poate profita de încrederea care i se acordă. Cele două pase decisive oferite în partida cu Cambuur au reprezentat o nouă confirmare a calităților sale, iar bosniacul primește tot mai multe oportunități de a se impune în echipa lui Peter Bosz”, au scris jurnaliștii bosniaci.