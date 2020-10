CSM RUPE TOT! A batut-o clar si pe Bietingheim si e lider in grupa de Champions League! Cristina Neagu nu a jucat

CSM Bucuresti a invins-o in deplasare pe Bietigheim, scor 32-22 (14-10), si a trecut pe primul loc din Grupa A a Champions League.

Capitanul Cristina Neagu nu a evoluat, in urma unei accidentari pe care a suferit-o in aceasta saptamana la antrenament. Cristina abia revenise in competitie saptamana trecuta, la paritda cu Ferencvaros, dupa ce s-a tratat de COVID.

Principalele marcatoare pentru CSM Bucuresti au fost Martin (7 goluri), Omoregie 7 si Cvijici 4.

In etapa a 6-a, in grupa A s-au mai jucat Metz – Esbjerg 31-29 si Ferencvaros – Krim Ljubljana 32-25. Dupa sase etape, CSM Bucuresti este lider, cu 8 puncte, urmata de Vipers si Rostov-Don, cu cate 7.

In grupa B au fost amanate trei meciuri din cauza pandemiei, inclusiv cel dintre SCM Ramnicu Valcea si Borussia Dortmund. SCM are trei jucatoare testate pozitiv in lot si ajunge la a doua partida amanata, dupa cea cu Podravka.

In etapa viitoare, CSM Bucuresti va juca tot in deplasare, cu Krim Ljubljana, in 7 noiembrie.

Anterior, CSM a obtinut rezultatele: 31-26 cu Metz, 30-29 cu Team Esbjerg, 25-30 cu Vipers si 25-19 cu FTC Budapesta. CSM are si un meci amanat din motive pandemice, cu Rostov-Don.

Meciurile din faza grupelor se vor derula pana in 14 februarie 2021, cand primele doua clasate se vor califica in sferturile de finala. Echipele de pe locurile 3-6 vor juca play-off, pentru celelalte patru locuri disponibile, in sistem eliminatoriu, in 6-7 martie si 13-14 martie 2021.

Sferturile de finala sunt programate in 3-4 aprilie si 10-11 aprilie, iar Turneul Final Four, in 29-30 mai 2021, la Budapesta.

SCM Ramnicu Valcea a fost acceptata direct in Liga Campionilor, iar CSM Bucuresti a primit wild-card. Detinatoarea trofeului este Gyor ETO.

