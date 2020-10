BREAKING NEWS | Cristina Neagu a scapat de Covid-19! Cum se simte si cand va reveni pe teren

Cristina Neagu a castigat lupta cu noul coronavirus.

Potrivit GSP, testul pentru Covid-19 de luni al handbalistei a avut rezultat negativ. Cristina Neagu nu mai este infectata cu noul coronavirus si poate reveni la antrenamente alaturi de coechipierele sale.

Presedintele sectiei de handbal de la CSM Bucuresti a spus ca, cel mai probabil, interul stanga nu va evolua in meciul cu Gloria Buzau de miercuri, insa ea va reveni pe teren in partida din Liga Campionilor, programata duminica, in compania celor de la FTC Budapesta.

Asta pentru ca Neagu are nevoie de cateva zile in care sa se antreneze pentru a recupera sesiunile de pregatire ratate din cauza infectarii.