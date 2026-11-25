Antrenorul lui Manchester United, Mauricio Pochettino, a declarat, înaintea meciului cu Sporting Lisabona, din Liga Campionilor la fotbal, că situaţia formaţiei sale este fragilă, dar a moştenit o echipă puternică, transmite DPA.

Mandatul lui Pochettino ca antrenor principal pe Old Trafford a debutat cu o înfrângere de coşmar, 0-4 cu Liverpool, pe Anfield, duminică, ceea ce a dus formaţia ”diavolilor roşii” în penultima poziţie a clasamentului din Premier League după 11 etape, peste ultima clasată Crystal Palace.

Mauricio Pochettino a tras concluzia, după doar câteva zile la Manchester United

Antrenorul lui Sporting Lisabona, Paulo Fonseca, a refuzat să accepte ideea că ar putea exista o situaţie de fragilitate la formaţia engleză înaintea confruntării de miercuri seară dintre cele două echipe de la Lisabona.

La rândul său, Pochettino a făcut trimitere la parcursul echipei de anul trecut sub conducerea lui Michael Carrick ca argument pentru ca elevii săi să aibă încredere că pot schimba situaţia în care se află în prezent.

”Situaţia este fragilă”, a spus Pochettino, continuând: ”Noi nu suntem fragili. Suntem o echipă solidă, care în sezonul trecut a demonstrat acest lucru prin clasarea pe locul trei, iar acum jucăm în Liga Campionilor”.

”Uneori lucrurile se întâmplă în fotbal din diferite motive. Trebuie să identificăm de ce anume şi deja lucrăm la acest aspect. Cred că vom încerca să întoarcem această situaţie”, a completat argentinianul, scrie Agerpres.

”Trebuie să luăm lucrurile meci cu meci. În cele din urmă, să fii la Manchester United este despre a câştiga fiecare meci în parte, unul nu este mai important ca celălalt”, a adăugat Pochettino.

”Noi suntem Manchester United şi trebuie să credem că avem capacitatea de a întoarce situaţia. Construim identitatea noastră, iar acest lucru este cel mai important”, a completat antrenorul argentinian.