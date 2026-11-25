Partida de joi seară va fi una specială pentru Tudor Băluță (27 de ani). Mijlocașul oltenilor se va duela cu formația la care a fost legitimat în perioada 2019-2022, după ce a fost cumpărat de la FC Viitorul cu aproape 3 milioane de euro.

Tudor Băluță, interviu în Anglia înainte de Brighton - Craiova: "Mi-aș fi dorit ca lucrurile să fi stat altfel"

Adus ca o mare speranță, când avea doar 20 de ani, Tudor Băluță nu a reușit să confirme în Anglia. A jucat într-o singură partidă oficială la prima echipă din cauza problemelor medicale, au urmat împrumuturi la ADO Den Haag și Dinamo Kiev, iar ulterior revenirea în România.

Cu ocazia meciului dintre Brighton și Craiova, Tudor Băluță a acordat un interviu în presa engleză în care a rememorat perioada petrecută la gruparea din Premier League, regretând totodată că experiența nu a fost una reușită.

"Mi-aș fi dorit ca lucrurile să fi stat altfel. Îmi amintesc că toți oamenii din club erau extraordinari. Cred că totul se făcea așa cum trebuie. Toată lumea mă sprijinea. A fost foarte frumos. La fel și suporterii. Erau foarte pozitivi, îți arătau multă afecțiune și simțeai că le pasă de tine. E extraordinar să vezi cât a crescut clubul și cum a evoluat. Pur și simplu e un club frumos", a spus Tudor Băluță, pentru The Argus.

În perioada petrecută la Brighton, Băluță a avut ocazia să se antreneze inclusiv cu Pascal Groß (35 de ani), unul dintre cei mai importanți jucători ai echipei conduse de Fabian Hurzeler. Cei doi ar putea fi adversari direcți la meciul de joi seară.

"La fiecare antrenament încercam să fur câte ceva de la ei, să văd ce știe fiecare să facă cel mai bine. Cred că acolo te formezi și ca om. Îmi place să cred că sunt un profesionist. Întotdeauna am fost foarte atent la felul în care mă pregătesc și la cum mă comport ca fotbalist. Dar faptul că am ajuns într-un mediu în care fiecare amănunt e luat în calcul m-a învățat și cum să am grijă de mine.

Contează ce faci înainte de antrenament, ce faci acasă după antrenament, cum te odihnești, cum abordezi totul ca fotbalist. Cred că mi-a rămas și mie ceva din mentalitatea de acolo. Graham Potter era antrenorul. Îmi plăcea cum vedea fotbalul.

N-am apucat să lucrez cu Chris Hughton, dar știu că pe vremea lui echipa juca mai defensiv. Apoi a venit Graham Potter cu o altă abordare, mai ofensivă. Cred că de asta a ținut cont clubul și când și-a ales următorii antrenori, ca echipa să joace același tip de fotbal.

Și acum vedem că echipa joacă la fel, cu agresivitate atât în atac, cât și în apărare. Încercam să învăț cât mai mult, mai ales că eram tânăr. Când puteam să mai rămân după un antrenament sau după un meci, simțeam că am ceva de câștigat", a mai spus Băluță.