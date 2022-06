Aurelia Brădeanu revine în handbal! "Putem să transformăm echipa într-o forță"

Clubul Corona Braşov a ajuns la ''un acord'' cu fosta internaţională Aurelia Brădeanu pentru preluarea postului de director tehnic al secţiei de handbal, a anunţat gruparea de sub Tâmpa, miercuri, pe site-ul său oficial.

Aurelia Brădeanu revine în handbal. "Un bun manager sportiv"

''Din dorinţa de a consolida secţia de handbal şi de a întări echipa cu oameni experimentaţi, care ştiu ce înseamnă marea performanţă în handbal, clubul Corona o aduce alături pe Aurelia (Mica) Brădeanu, una dintre cele mai cunoscute şi titrate jucătoare românce şi, în acelaşi timp, un bun manager sportiv'', se arată în comunicat, clubul subliniind că se va putea baza pe ''expertiza unui profesionist'' precum Mica Brădeanu pentru coordonarea echipelor de junioare şi a celei de senioare.

Obiectivul este reclădirea piramidei performanţei, asigurarea continuităţii la echipele de junioare şi readucerea echipei de senioare în Liga Florilor.

Aurelia Brădeanu revine în handbal! A evoluat la trei ediții ale JO

Aurelia Brădeanu are 43 ani şi are la activ 17 turnee finale cu echipa României (6 Campionate Europene, 8 Campionate Mondiale şi 3 ediţii ale Jocurilor Olimpice), deţinând un record în acest sens în handbalul feminin românesc.

Este vicecampioană mondială cu echipa României 2005 şi medaliată cu bronz în 2015, are medalie de bronz la Campionatul European din 2012, a devenit campioană europeană de tineret în 1998 şi campioană mondială de tineret în 1999, a câştigat Liga Campionilor în 2016 cu CSM Bucureşti, iar în carieră a jucat şi la echipe precum Oltchim, Rapid, Gyor, Corona Braşov. Are 273 de selecţii în echipa României pentru care a marcat 685 de goluri. A fost desemnată cea mai bună handbalistă a României în 2003 şi 2013.

În ceea ce priveşte partea de antrenorat şi management, Aurelia Brădeanu are calificarea de antrenor senior şi două masterate: în competiţie sportivă şi performanţă şi în managementul organizaţiilor şi evenimentelor sportive.

Aurelia Brădeanu a jucat pentru Corona între 2013 şi 2015, perioadă în care a coordonat echipa de pe teren, obţinând medaliile de argint şi bronz în Liga Naţională şi calificarea în cupele europene.

"Mi-a plăcut Braşovul din primul moment în care am ajuns aici, dovadă şi faptul că m-am stabilit în oraşul de sub Tâmpa. Am jucat la Corona două sezoane şi am trăit momente de neuitat în cariera mea. Am urmărit cu mare interes evoluţia echipei în ultimii ani. Din păcate, acum nu trece prin cea mai bună perioadă. Acest lucru mi-a întărit convingerea că e momentul oportun de a veni să ajut prin experienţa mea.

Sunt convinsă că handbalul braşovean se va ridica din nou şi, în cel mai scurt timp, va reveni acolo unde îi este locul. Îmi plac provocările şi, chiar dacă este o misiune grea, cred cu convingere că, împreună cu toţi factorii locali, putem să facem din Corona Braşov o forţă a handbalului românesc şi nu numai", a declarat Mica Brădeanu.

Corona Braşov evoluează în Divizia A şi a ratat anul acesta promovarea în eşalonul de elită al handbalului feminin românesc.