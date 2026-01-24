CSM Bucureşti a învins echipa croată RK Podravka Koprivnica, scor 33-28 (14-8), sâmbătă seara, în Sala Sporturilor Josip Samarzija-Bepo din Koprivnica, în Grupa B a Ligii Campionilor la handbal feminin.

CSM a reuşit a cincea sa victorie consecutivă în grupă. Potrivit Agerpres, meciul a fost echilibrat în primele 18 minute, după care CSM a preluat controlul jocului, marcând opt goluri consecutive, de la 6-7 la 14-7. ''Tigroaicele'' au avut şi nouă goluri avans în repriza secundă, dar în cele din urmă au câştigat cu 33-28.

Pentru CSMB au marcat Omoregie 7 goluri, Maslova 6, Smits 4, Jaukovic 4, Friis 4, Brnovic 3, Oestergaard 2, Pintea 2 și Novak 1. Portarul Evelina Eriksson a avut o prestaţie de excepţie, cu 14 intervenţii (45,16%), iar Daciana Hosu a apărat 2 şuturi (16,67%).

În alte meciuri din grupă, FTC-Rail Cargo Hungaria a învins-o pe Krim Otp Group Mercator cu 38-31, iar Brest Bretagne Handball a dispus de Odense Handbold, cu 32-27. Duminică se va juca meciul Ikast Handbold - Sola HK.

CSM Bucureşti va juca următorul meci pe teren propriu, cu liderul Brest Bretagne Handball, pe 8 februarie.

Clasament

1. Brest Bretagne Handball 18 puncte (11 jocuri)

2. FTC-Rail Cargo Hungaria 16 (11)

3. Odense Handbold 15 (11)

4. CSM Bucureşti 14 (11)

5. Ikast Handbold 12 (10)

6. Podravka 5 (11)

7. Krim Otp Group Mercator 5 (11)

8. Sola HK 1 (10)



Primele două clasate se califică direct în sferturile de finală, iar următoarele patru în play-off.

