Cristina Neagu, un car de nervi dupa meciul cu Kazahstan: "Stati, stati, stati si asteptati"

Cristina Neagu nu a jucat in meciul cu Kazahstan, dar a fost nemultumita de evolutia coechipierelor.

Romania a castigat al doilea meci de la Campionatul Mondial de handbal, scor 22-20 impotriva Kazahstanului, dar jocul tricolorelor nu a fost deloc bun.

In minutul 42 tabela arata 16-14 in favoarea Romaniei, motiv pentru care Neagu s-a ridicat de pe banca la un time-out si a inceput sa tipe la colegele ei. "Stati un pic, nu suntem deloc active in aparare, asta se intampla. Stati, stati, stai si asteptati...Hai un pic, curaj, sa le facem sa simta!", a spus Neagu.

Dupa aceasta interventie, avantajul s-a marit la trei goluri, dar si asa jocul Romaniei a fost extrem de modest in repriza secunda. Jucatoarele antrenate de Tomas Ryde au inscris doar doua goluri in primele 11 minute impotriva unui adversar modest.

Romania va juca miercuri, 4 decembrie, de la ora 08:00 meciul cu Muntenegru, decisiv intr-o mare masura pentru calificarea in faza a doua a competitiei din Japonia.