O zi pana la Mondial! Are Cristina Neagu sanse reale sa joace? Ce poza a postat super-vedeta nationalei de handbal

Romania debuteaza la Campionatul Mondial de Handbal din Japonia maine, 30 noiembrie, de la ora 11 (ora Romaniei) impotriva Spaniei.

Tricolorele au parasit astazi Saga, locul unde au efectuat cantonamentul premergator Campionatului Mondial si s-au indreptat spre Kumamoto, localitatea unde se vor desfasura meciurile Romaniei.

Primul test important vine chiar in prima partida, impotriva puternicei nationale iberice, fiecare punct fiind important. Formatiile care se vor califica in Main Round vor pleca cu punctele obtinute impotriva echipelor calificate din propria grupa.

Cristina Neagu, jucatoarea spre care se indreapta toti ochii la acest campionat, a revenit de putina vreme dupa accidentarea suferita in 2018, la EURO. Ea nu a evoluat in primul meci de pregatire al nationalei, dar a bifat minute in cel de-al doilea, impotriva Olandei.

Inaintea meciului de maine, Neagu a postat o fotografie pe Instagram, alaturi de mesajul "ready for tomorrow"/"gata pentru maine". Cu toate acestea, un bandaj serios ii acoperea genunchiul proaspat refacut, semn ca jucatoare nu este la 100% si nu stim daca Tomas Ryde se va putea baza pe ea atat cat isi doreste.

Romania face parte din Grupa C, alaturi de Ungaria, Spania, Muntenegru, Kazahstan si Senegal. Primele 3 clasate se califica in Main Round.