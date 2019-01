Cristina Neagu se va opera astazi la genunchi. Mesajul handbalistei pentru fani

Handbalista va fi operata la clinica celebrului chirug Martens din Antwerp.

Desi a avut mai multe variante pentru locul operatiei, printre care SUA, Israel, Turcia si Romania, Cristina Neagu a ales sa se opereze in Belgia, la clinica renumitului profesor Marc Martens. Ajuns la 78 de ani, acesta nu mai efectueaza personal interventii chirurgicale, dar coordoneaza o echipa de specialisti intr-una dintre cele mai scumpe si mai apreciate clinici de recuperare sportiva din lume. Neagu, care va lipsi de pe teren cel putin 6 luni, a suferit o ruptura de ligamente incrucisate la genunchiului drept, in timpul meciului Romania - Ungaria de la Campionatul European gazduit de Franta la sfarsitul anului 2018.

Ea nu e la prima accidentare grava. In 2011, pe cand era legitimata la Oltchim Rm. Valcea, handbalista s-a operat la umarul drept in SUA, suferind o complicata reconstructie regenerativa a cartilajului si trebuind sa stea 1 an si 7 luni departe de teren. In 2013, in primul sezon la Buducnost, ea a fost diagnosticata cu ruptura de ligamente incrucisate si menisc extern la genunchiul stang, dupa o accidentare suferita in timpul unui antrenament, si a fost operata la aceeasi clinica belgiana, stand pe tusa 6 luni.

"Dragilor, astazi plec in Belgia iar maine are loc operatia la genunchi! Sa imi tineti pumnii! #CN8 #unstoppable #iwillbeback", a postat optimista Cristina, ieri, pe retelele de socializare, alaturi de o fotografie facuta in avionul care o ducea in Belgia.