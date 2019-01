"Nu mi-a venit sa cred ca ma vrea Becali la Steaua!" PRIMA conferinta a lui Teja la Steaua! Cand l-a sunat Gigi

Mihai Teja a fost luat prin surprindere de telefonul primit de Craciun de la Gigi Becali.

Teja e hotarat sa-l convinga pe patronul FCSB ca a facut alegerea corecta. Antrenorul a fost prezentat oficial astazi la FCSB.

"E un pas inainte in cariera de antrenor, FCSB e cea mai buna echipa din tara. Imi doresc sa fac performanta. Asta nu inseamna ca nu se poate si in alta parte, dar Steaua e obisnuita sa mearga in Europa. In ultimii 12-13 ani a fost o prezenta constanta. Imi doresc sa ajung in cupele europene. Am fost surprins la inceput ca ma vrea Steaua. Nu puteam sa cred ca se va intampla atat de repede. Pana la urma, lucrurile sunt imprevizibile.

Ma bucur ca Becali s-a gandit la mine, ca a avut incredere in mine. M-a cautat de Craciun, a fost un cadou foarte frumos. Ma bucur ca sunt aici, acum vreau performanta. Nu e usor sa castigi titlul, exista un echilibru in campionat. Avem o echipa foarte buna, ambitioasa, cu calitate. Vrem campionatul, Cupa si sa mergem in Europa. Cred ca pot sa realizez asta", a spus Teja.