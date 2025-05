Duminică după-amiază, CSM București a învins-o cu 35-33 la Sala Polivalentă din Capitală pe Corona Brașov, în ultimul meci profesionist jucat de Cristina Neagu.



Cristina Neagu, discurs de nota 10 și o reverență în fața fanilor după ce s-a retras: ”Mulțumesc pentru toți acești ani”



După ce s-a încheiat meciul, cu multă emoție și lacrimi în ochi, Cristina Neagu a ținut și un discurs în fața spectatorilor aflați în Sala Polivalentă. La final, a făcut o plecăciune, iar toată sala a aplaudat-o pe sportivă.



”Bună ziua, tuturor! O să fiu tare acum și nu o să mai plâng. O să fiu așa cum mă știți voi. Vreau să vă mulțumesc din suflet că sunteți astăzi alături de mine și de echipă și că ați umplut sala polivalentă. Mulțumesc pentru acești ani.



Nu vreau să mă lungesc. Am trecut împreună prin multe. Lucruri bune, mai puțin bune. Ați fost alături de mine mai ales atunci când am trecut prin cele mai puțin bune. Vreau să mulțumesc clubului, am trăit o perioadă extraordinară la CSM. Sunt superemoționată acum.



Vreau să mulțumesc clubului pentru gestul frumos, acest gest de respect. Pentru mine e extraordinar. Când o să vin aici să mă uit la meciuri și o să văd tricoul acolo și nu o să mai văd numărul 8 pe tricou... E foarte mișto!



Alături de voi am câștigat titluri, trofee, am spart recorduri. Ați fost alături de mine în toți acești ani. M-ați făcut să mă simt specială. Și pentru voi vreau să mă pun în genunchi și să vă mulțumesc tuturor!”, a spus Cristina Neagu.