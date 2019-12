Crina Pintea, o emotie de nedescris! "Ma bucur din toata inima. Am foarte mare incredere in Neagu, e omul nostru"

Romania a facut un meci istoric la Campionatul Mondial si a reusit sa se califice in Main Round, unde vor juca cu Rusia, Japonia si Suedia.

"Un meci nebun, dar suntem foarte fericite. Sunt foarte mandra de echipa asta pentru ca am crezut in noi si credem in noi am luptat pana in ultima secunda.

Nu pot exprima ceea ce simt, ma bucur foarte tare ca am reusit sa mergem mai departe. Desi am fost conduse si am jucat destul de rau in prima repriza, am luptat si ne-am sustinut una pe alta si ne ajutam tot timpul.

Totdeauna am spus ca nu cedam si ca se poate si ma bucur din toata inima ca am putut sa castigam meciul. Am putut sa ma uit, eram pregatita daca era sa rateze. Am avut incredere in ea, am incredere foarte mare in ea, este omul nostru", a spus Crina Pintea dupa victoria uriasa impotriva Ungariei.