ULTIMA ORA: Crina Pintea a prins un super transfer! Anuntul facut cu o zi inainte de finala mica de la Euro

Romania joaca duminica finala mica de la Euro, cu Olanda, de la ora 15:00

Crina Pintea, pivotul din nationala Romaniei, va juca pentru ETO Gyor, detinatoarea trofeului Ligii Campionilor.

Pintea, 28 de ani, a evoluat in ultimul an in Franta, la Paris 92.

"Ce urmeaza pentru mine acum? Imi doresc sa ma odihnesc, ma simt obosita, apoi stiti ce urmeaza. Sincer, nu as fi vrut sa fac lucrul asta acum, insa...Dupa cum ati auzit, voi juca pentru Gyor! M-am obisnuit sa-mi fie greu, pentru mine greu e ceva simplu. Asa a fost mereu, nu pica nimic din cer pentru mine. Va fi greu si de data asta, voi munci sa-mi castig locul acolo. Va fi greu sa joc contra CSM-ului, clar, dar, cum am mai spus, cand ai o sansa ca asta, nu ai cum sa o ratezi. Joc contra Bucurestiului, nu va fi usor, dar imi voi face treaba", a spus Crina Pintea, care va debuta la noua sa echipa, in Liga Campionilor, chiar impotriva CSM-ului, pe 26 decembrie.

Crina Pintea va fi pe teren, duminica, in meciul in care Romania se bate pentru medalie la Euro.

Finala mica, Romania - Olanda, incepe la ora 15:00.