CSM București este lider în Liga Florilor, cu un avantaj de 9 puncte peste Gloria Bistrița, după 19 etape disputate. Fetele lui Adi Vasile au 18 victorii și un egal, remiza fiind înregistrată contra rivalelor de la Rapid, în prima etapă a sezonului. În Cupa României, "tigroaicele" s-au calificat în Final Four, urmând să întâlnească în semifinale pe HC Dunărea Brăila (20 mai), apoi pe câștigătoarea meciului Gloria Bistrița - CSM Jg. Jiu.

În Champions League, echipa este calificată în sferturile de finală ale competiției, unde va juca împotriva câștigătoarei play-off-ului Brest Bretagne Handball (Franța) - Team Esbjerg (Danemarca), în dublă manșă (29-30 aprilie, 6-7 mai). În turul disputat în Franța a fost 25-28 pentru daneze.

CSM vrea să câștige campionatul fără înfrângere

"Dorința noastră e să nu avem nicio înfrângere până la finalul campionatului. Asta ne-am propus de la începutul campionatului. Cred că este foarte sănătos din punct de vedere al concentrării și al mindset-ului pe care îl avem. Cred că orice echipă mare își propune aceste lucruri. Sigur, nu tot timpul poți să și reușești. Dar asta e ce îți propui, pentru ce lucrezi și ce îți reamintești tot timpul. Aceasta este, într-adevăr, o țintă importantă pentru noi.

Suntem într-un proces în care, de la începutul lunii, concentrarea noastră este împărțită între campionatul intern și sfertul de finală al Champions League. Încercăm să abordăm corect tematica antrenamentelor. Trebuie să fim foarte inteligenți și foarte bine ancorați pentru fiecare meci din liga națională, astfel încât să putem să delimităm lucrurile foarte bine. Mai avem două meciuri până la pauza prilejuită de meciurile echipei naționale, la Baia Mare și la Galați.

"Trebuie să recunosc că Esbjerg este echipa mai bună"

Pe cine aș prefera dintre Esbjerg și Brest? Sunt două echipe cu stiluri diferite. Trebuie să recunosc că Esbjerg este echipa mai bună, au și un avantaj de trei goluri după meciul din tur. Franțuzoaicele sunt foarte arțăgoase și se vor agăța de orice oportunitate lăsată de adversare, dacă acestea nu vor fi conectate 60 de minute la miza meciului. E clar că Esbjerg are prima șansă la calificare, dar trebuie să vedem dacă își păstrează concentrarea pentru meciul retur.

Pe cele de la Esbjerg le cunoaștem, din multe puncte de vedere. Și ele ne cunosc bine, pentru că am jucat de multe ori împotriva lor, în ultimele sezoane. Cu cele de la Brest am jucat și în sezonul trecut, și în sezonul actual. Eu cred că nu există multe secrete la acest nivel între echipe. Nu există secrete, trebuie să te pregătești pentru lucrurile pe care le vezi la adversare, cele pe care le fac foarte bine. Pe acelea trebuie să încerci să le anihilezi. Nu fac diferența lucrurile pe care lumea din afară crede că le știe, ci lucrurile sigure, pe care le știi despre cealaltă echipă.

"Pe lângă un joc fizic, handbalul este și un joc mental"

Diferența o face nivelul de conectare la miza meciului. Trebuie să pregătești meciul prin ședințe tactice, dar diferența o face meciul în sine, ceea ce se întâmplă în sală. Trebuie să te ancorezi în lucrurile de bază, apoi trebuie să te adaptezi la fața locului. Poate știi că o jucătoare face anumite lucruri, dar poate prinde o zi diferită, poate ia alte decizii. Trebuie să fii conectat în prezent, în realitate. Energia echipei, conexiunea dintre fete, capacitatea de a te lupta în fiecare moment, înțelepciunea a așteptă să vină cele mai prielnice momente, acestea sunt lucruri de bază. Pe lângă un joc fizic, handbalul este și un joc mental.

Am văzut și eu că vom sărbători cu gem de afine, dacă câștigăm Cupa României. Nu ne gândim cu ce vom sărbători Champions League. Șampanie? Trebuie să o luăm pas cu pas. Să ajungem noi în Final Four și în finală. Nu cred că avem nevoie de mari pregătiri și de idei de petreceri planificate dinainte, putem să fim inovativi și spontani. Avem sfertul de finală, apoi Cupa României, abia după aceea Final Four, semifinală, finală. Mai avem un drum lung, dar poate fi un sezon perfect", a declarat Adi Vasile, antrenorul lui CSM București.

Text și foto - Gabriel Chirea