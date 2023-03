Șanse infime pentru Rapid în acest sezon? Rasmussen e precaut: "CSM București face cel mai bun sezon din istoria clubului"

Kim Rasmussen l-a înlocuit pe spaniolul Carlos Viver pe banca Rapidului, dar promite schimbări majore începând din sezonul viitor.

CSM București are un sezon foarte bun, în Liga Florilor, Cupa României și Champions League

CSM București este lider în Liga Florilor, cu 49 de puncte acumulate în 17 meciuri jucate (17 victorii și 1 egal), în timp ce Rapid ocupă poziția secundă (40 puncte / 17 meciuri > 13 victorii, 1 egal, 3 înfrângeri). Cristina Neagu&co. s-au distanțat confortabil față de trupa din Giulești și au mari șanse să cucerească titlul en fanfare. De asemenea, clubul din subordinea Primăriei București s-a impus lejer în fața rivalei finanțate Ministerul transporturilor în Cupa României (31-24).

În sezonul actual al EHF Champions League, CSM București a terminat pe locul secund în Grupa A și s-a calificat direct în sferturile de finală, unde va înfrunta în duelul decisiv pentru accederea în Final Four pe câștigătoarea "dublei" Brest Bretagne (Franța) - Team Esbjerg (Danemarca). De partea cealaltă, Rapid a terminat pe poziția a patra în Grupa B și joacă în play-off cu Krim Ljubljana (Slovenia), iar în cazul calificării va da peste Vipers Kristiansand (Norvegia).

CSM, în 2016: campioana Europei, dar probleme cu accidentările și cu banii

"Dacă avem șanse să luăm fața lui CSM anul viitor? Mă bucur că ați specificat anul viitor, pentru că anul acest nu e posibil. Au avut un parcurs foarte bun. Sunt aici ca să obținem cele mai bune rezultate posibile, iar sezonul următor cred că vom avea o echipă mai competitivă, care va pune probleme tuturor. Anul viitor vrem să trecem la nivelul următor. Acum este despre, nu supraviețuire, dar să ne cunoaștem mult mai bine și să găsim acordajele fine. Vrem ca fetele să se simtă bine și să facem un mic miracol aici.

În 2016, putem spune că am terminat puternic sezonul. Atunci am avut destul de multe accidentări, multe probleme pe parcurs. Au existat și probleme financiare, schimbări la nivel de conducere. Am avut un sezon bun, dar am terminat la un nivel foarte înalt. Am avut nevoie de timp să cunosc echipa, să găsesc locul fiecărei handbaliste în echipă. Cred că CSM București are acum cel mai bun sezon din istoria sa. Cred că lotul e foarte bun, corespunzător numeric și omogen. De asta avem nevoie și la Rapid. Dacă vrem să construim ceva solid, care să dureze mai mult, trebuie să facem un plan pe termen lung, cum a făcut CSM București.

"Vrem să dominăm campionatul românesc, să detronăm CSM-ul"

Ca Rapid să ajungă să domine handbalul românesc, trebuie să fim calmi, răbdători, pentru că fiecare meci e ca o furtună pe care o înfruntăm, ca un uragan care ne stă în față. Toți sunt foarte emoționali în privința handbalului, așa că apar mereu lucruri pe care să le gestionezi. Am învățat din perioada de la CSM că trebuie să stai calm în furtună. Dacă reușești, îți crești șansele de reușită. Absolut, vrem să dominăm campionatul românesc, să detronăm CSM-ul, asta ne dorim. Nu am venit la Rapid ca să fiu pe locul al doilea. Vreau să fim numărul unu și să dominăm", a dezvăluit Rasmussen.

Buceschi: "CSM a ieșit campioană, s-a detașat față de locul doi"

Eliza Buceschi, poate cea mai importantă handbalistă din lotul Rapidului, a declarat și ea forfait pentru acest sezon, în întrecerile interne, dominate clar de rivala CSM București. "Ce mai e de zis atunci când am pierdut împotriva lui CSM de trei ori? Cu siguranță este o echipă foarte bună, care a ieșit campioană, s-a detașat față de locul doi și are șanse mari să ajungă în Final Four", a declarat acesta.

Text și foto - Gabriel Chirea