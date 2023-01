Franţa, Suedia şi Spania sunt primele trei echipe care s-au calificat, vineri, în sferturile de finală ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Suedia şi Polonia, transmite AFP.

La Cracovia, Franţa şi Spania se vor înfrunta duminică într-un meci având ca miză câştigarea grupei, după ce vineri şi-au continuat parcursul fără greşeală.

Franța s-a distrat cu Iran, scor 41-29

Franţa, campioana olimpică en titre, a câştigat la pas meciul cu Iranul, 41-29, în timp ce ibericii au trecut de Slovenia cu 31-26, după ce la pauză scorul a fost egal, 15-15.

Milestone goal ⭐ Melvyn Richardson takes the record world champions ???????? France to 4,500 goals at the IHF Men's World Championship ???? 28 years after his father Jackson was part of France's very first world title win ????#POLSWE2023 #sticktogether @FRAHandball pic.twitter.com/KCpQCbTKHO — International Handball Federation (@ihf_info) January 20, 2023

Suedia, campioana europeană en titre şi una dintre echipele gazdă, a dispus de Islanda cu 35-30, la Goteborg, condusă de Lucas Pellas (8 goluri) şi Niclas Ekberg (6).

Smooth ⭐ Bjarki Mar Elisson with a cheeky penalty goal for ???????? Iceland ????#POLSWE2023 #sticktogether @HSI_Iceland pic.twitter.com/S84oLB6k1h — International Handball Federation (@ihf_info) January 20, 2023

Islanda păstrează o şansă de calificare, dar are nevoie să învingă Brazilia şi ca Ungaria să piardă cu Insulele Capului Verde.

Joao Silva de la Dinamo, un gol pentru Brazilia în 25-28 cu Ungaria

Ungaria a întrecut Brazilia cu 28-25, după 14-14 la pauză, centrul Joao Pedro Silva (CS Dinamo Bucureşti) înscriind un singur gol pentru sud-americani.

The match-deciding moment ???? Roland Mikler shuts down Brazil's comeback with this huge save, paving the way for a critical win for ???????? Hungary ????????#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/OeaFo4qdzG — International Handball Federation (@ihf_info) January 20, 2023

Portugalia va trebui să învingă Suedia pentru a se califica în sferturi, dar pot accede şi cu un egal, în funcţie de celelalte rezultate.

Rezultatele de vineri

Grupa I (Cracovia)

Slovenia - Spania 26-31

Iran - Franţa 41-29

Muntenegru - Polonia 20-27

Clasament

1. Franţa 8 puncte (+29)

2. Spania 8 (+27)

3. Slovenia 4

4. Polonia 2 (-8)

5. Muntenegru 2 (-20)

6. Iran 0

Grupa II (Goteborg)

Insulele Capului Verde - Portugalia 23-35

Brazilia - Ungaria 25-28

Islanda - Suedia 30-35

Clasament

1. Suedia 8 puncte

2. Portugalia 5

3. Ungaria 4 (-11)

4. Islanda 4 (+7)

5. Brazilia 3

6. Insulele Capului Verde 0

* Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. La egalitate de puncte departajarea se face prin rezultatul direct.

After a big day of main round games in groups I and II, the first #POLSWE2023 quarter-finalists are confirmed: ???????? France, ???????? Spain and ???????? Sweden ???????? The standings in these groups with one round to go ⬇️#sticktogether pic.twitter.com/PcSlNLj73k — International Handball Federation (@ihf_info) January 20, 2023

Agerpres