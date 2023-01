Germania, Danemarca, Norvegia, Olanda şi Egipt, care au obţinut duminică a doua victorie la Campionatului Mondial de handbal masculin din Suedia şi Polonia, şi-au asigurat calificarea în grupele principale.

În Grupa E, la Katowice, Germania a învins la mare luptă Serbia cu 34-33 (19-17), în timp ce Qatarul a dispus de Algeria cu 29-24 (12-11).

Norvegia este lider în Grupa F, după ce a învins Argentina 32-21 (16-12), în timp ce Olanda a întrecut Macedonia de Nord cu 34-24 (18-11).

Egiptul, medaliată cu bronz la JO de la Tokyo, a obţinut a doua sa victorie în Grupa G, 30-19 (13-9) cu Marocul, în timp ce Croaţia a depăşit SUA cu 40-22 (20-10).

În Grupa H, Danemarca, campioana mondială en titre şi vicecampioană olimpică, a întrecut Bahrain cu 36-21 (16-9), iar Belgia a dispus de Tunisia cu 31-29 (17-16).

Grupa E (Katowice):

1. Germania 4 puncte: 2. Serbia 2 (+8); 3. Qatar 2 (+1); 4. Algeria 0.

Grupa F (Cracovia):

1. Norvegia 4 puncte (+23); 2. Olanda 4 (+20); 3. Argentina 0; 4. Macedonia de Nord 0.

Grupa G (Jonkoping):

1. Egipt 4 puncte; 2. Croaţia 2 (+9); 3. SUA 2 (-17); 4. Maroc 0.

Grupa H (Malmo):

1. Danemarca 4 puncte; 2. Belgia 2; 3. Tunisia 1; 4. Bahrain 1 punct.

Primele trei clasate din fiecare grupă se califică în turul principal.

