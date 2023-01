Campionatul Mondial de handbal masculin (2023 World Men's Handball Championship), care se desfășoară în Polonia și Suedia în perioada 11 - 29 ianuarie, a ajuns în faza grupelor principale, patru la număr, de unde se vor alege echipele calificate în sferturile de finală ale competiției.

Suedia, Franța și Spania, aproape de sferturi

Echipele Suediei, Franţei şi Spaniei au făcut miercuri paşi importanţi în direcţia sferturilor de finală ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Suedia şi Polonia, transmite AFP.

Scandinavii, campionii europeni en titre, au câştigat clar în faţa Ungariei, cu 37-28, Hampus Wanne fiind cel mai bun marcator, cu 9 goluri, în timp ce Jim Gottfridsson a reuşit 10 pase decisive.

Suedia se va califica în sferturi în cazul unei victorii în faţa Islandei, vineri.

Some top goals from the opening day of main round games at #POLSWE2023 ????????????????????????????????????????????#sticktogether pic.twitter.com/2im8tzOnM3 — International Handball Federation (@ihf_info) January 19, 2023

Campioana olimpică en titre, Franţa, a obţinut şi ea o victorie concludentă, 35-24 cu Muntenegru, după o prestaţie remarcabilă a portarului Vincent Gerard, care a încheiat cu 15 şuturi apărate din 33 (trei aruncări de la 7 metri).

Stevan Vujovic (Minaur Baia Mare) nu a reuşit să înscrie pentru învinşi, care nu au putut conta pe pivotul Nemanja Grbovic (CSA Steaua Bucureşti), accidentat.

Joao Silva de la Dinamo, 4 goluri pentru Brazilia în egalul 28-28 cu Portugalia

Spania a învins Polonia cu 27-23, astfel că una dintre gazdele turneului final este eliminată din competiţie.

Polonezii au ţinut ritmul multă vreme, dar au cedat în ultimele minute ale partidei, portarul Gonzalo Perez de Vargas având mai multe intervenţii decisive.

Brazilia a evitat in extremis înfrângerea în faţa Portugaliei, 28-28, printr-un gol marcat în penultima secundă. Joao Pedro Silva (CS Dinamo Bucureşti) a înscris 4 goluri pentru sud-americani.

Campioana mondială Danemarca, ținută în șah de Croația

Selecţionata Danemarcei, câştigătoarea ultimelor două titluri mondiale, a terminat la egalitate cu Croaţia, 32-32, joi, la Malmo, în primul său meci din grupele principale ale Campionatului Mondial de handbal masculin din Polonia şi Suedia.

Danezii au fost conduşi când mai erau şase minute de joc (29-30), dar s-au apropiat de victorie, după golul reuşit de Mikkel Hansen (32-31), cu 1 minut şi 47 de secunde rămase de joc.

Însă Igor Karacic a egalat când mai erau 36 de secunde, iar Hansen a ratat atacul care putea aduce victoria.

Right down to the buzzer in Malmö tonight ???? An intense battle between ???????? Denmark and ???????? Croatia ends in the two sides splitting the points ????#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/F5SxMVHlMD — International Handball Federation (@ihf_info) January 20, 2023

Dinamoviștii Ali Zein, cu 5 goluri, și Mohamed Shebib, cu 1 gol, au contribuit la victoria Egiptului

Egalul menţine echipa Croaţiei în cursa pentru sferturile de finală, într-o grupă în care Egiptul este lider, după 33-28 cu Belgia.

Ali Zein (CS Dinamo Bucureşti) a marcat 5 goluri, iar Mohamed Shebib (CS Dinamo) a înscris un gol pentru africani.

Serbia lui Lazar Kukic de la Dinamo, învinsă de Norvegia

Germania şi Norvegia continuă parcursul fără greşeală, dominând grupa a treia principală. â

Germania a dispus joi de Argentina cu 39-19, iar Norvegia a trecut de Serbia cu 31-28, Lazar Kukic (CS Dinamo) reuşind două goluri pentru învinşi.

???????? Sander Sagosen enters the court and wastes no time having an impact with this goal ????????#POLSWE2023 #sticktogether @NORhandball pic.twitter.com/V8Jed1kV9M — International Handball Federation (@ihf_info) January 19, 2023

Rezultatele și clasamentele din grupele principale de la CM

Grupa I

Spania - Polonia 27-23

Franţa - Muntenegru 35-24

Iran - Slovenia 21-38

Clasament:

1. Spania 6 puncte (+22)

2. Franţa 6 (+17)

3. Slovenia 4

4. Muntenegru 2

5. Polonia 0 (-15)

6. Iran 0 (-33)

Grupa II

Suedia - Ungaria 37-28

Insulele Capului Verde - Island 30-40

Portugalia - Brazilia 28-28

Clasament:

1. Suedia 6 puncte

2. Islanda 4

3. Portugalia 3 (+3)

4. Brazilia 3 (-6)

5. Ungaria 2

6. Insulele Capului Verde 0

Grupa III

Norvegia - Serbia 31-28

Germania - Argentina 39-19

Qatar - Olanda 30-32

Clasament:

1. Germania 6 puncte (+25)

2. Norvegia 6 (+15)

3. Olanda 4

4. Serbia 2

5. Qatar 0 (-16)

6. Argentina 0 (-41)

Grupa IV

Danemarca - Croaţia 32-32

Egipt - Belgia 33-28

SUA - Bahrain 27-32

Clasament:

1. Egipt 6 puncte

2. Danemarca 5

3. Bahrain 4

4. Croaţia 3

5. Belgia 0 (-22)

6. SUA 0 (-42)

* Primele două clasate din fiecare grupă se califică în sferturile de finală. La egalitate de puncte departajarea se face prin rezultatul direct.

Another big day of main round matches as groups III and IV opened this stage ???? The rankings after day two of the main round at #POLSWE2023 ⬇️#POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/tzfpPzOttG — International Handball Federation (@ihf_info) January 19, 2023

Agerpres