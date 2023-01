Dinamo, cea mai bună echipă din handbalul masculin românesc, participantă în Champions League, dă nu mai puțin de cinci jucători la Campionatul Mondial (2023 World Men's Handball Championship), care se desfășoară în Polonia și Suedia în perioada 11 - 29 ianuarie.

Astfel, Joao Silva (Brazilia), Khalifa Ghedbane (Algeria), Lazar Kukic (Serbia), Mohamed Mamdouh Shebib (Egipt) și Ali Zein (Egipt) sunt handbaliștii de la Dinamo convocați la echipele lor naționale pentru turneul final.

Edmilson Araujo (Capul Verde / Minaur Baia Mare) și Nemanja Grbovic (Muntenegru / Steaua) sunt ceilalți doi jucători străini din Liga Zimbrilor prezenți la Campionatul Mondial.

Lazar Kukic setting up a huge gap for line player Mijajlo Marsenic ???? What a play from Serbia ???????? #POLSWE2023 #sticktogether pic.twitter.com/OMxc5UWnbv

Egiptul lui Mohamed Mamdouh Shebib și Ali Zein a câștigat grupa G, cu 3 victorii din tot atâtea meciuri, și s-a calificat en fanfare în grupele principale de la CM, acolo unde va întâlni Danemarca, Bahrain și Belgia.

În ultimul meci, marți seara, egiptenii au distrus SUA, scor 35-16, scor-record la un Mondial pentru Ali Zein și compania.

That's it for the #POLSWE2023 preliminary round ???? The final standings in groups E, F, G and H, with the top three teams moving on to the main round ⬇️#sticktogether pic.twitter.com/Pr2ESROzHl