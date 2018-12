Analiza selectionerului Ambros Martin dupa debutul cu victorie la EURO: "Avem lucruri de discutat" Ce a spus despre socul de la Germania - Norvegia

Romania a debutat cu victorie la EURO 2018 din Franta: 31-28 contra Cehiei. Urmeaza meciurile cu Germania si Norvegia.

"A fost un meci diferit fata de cel de anul trecut. Nu am vrut sa vorbim despre acea partida, dar pe final ne-am amintit putin, pentru ca Cehia s-a apropiat la doua goluri. Am aratat, insa, ca ne-am maturizat, am gestionat bine un moment dificil, am aratat incredere.

Sunt multumit de fete. Avem lucruri de discutat si nu avem foarte mult timp, dar vom vedea. Trebuie sa repetam jocul pe care l-am facut in prima repriza a meciului de astazi si sa uitam de cel din a doua repriza.



Cehia a jucat pe final stiind ca nu are ce sa mai piarda, iar noi nu am mai jucat la fel de agresiv. Au reusit sa gaseasca spatiile, noi am ratat cateva ocazii pe care in prima repriza le-am gestionat altfel.

La un EURO se poate intampla orice. Nu exista o favorita clara in acest moment. Pe mine nu m-a surprins infrangerea Norvegiei, dar m-a surprins numarul de goluri incasate.

Germania este o echipa compacta, o echipa care se misca foarte rapid. Dar eu m-am concentrat astazi doar pe jocul nostru, urmeaza sa vedem meciul dintre Germania si Norvegia.

Fetele au fost motivate pentru ca a fost Ziua Nationala a Romaniei. Au jucat pentru toata tara", a spus Martin Ambros.