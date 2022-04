Alexandru Dedu știe de ce a fost făcut șah-mat la alegerile FRH

Constantin Din s-a impus în turul 2 de scrutin în faţa preşedintelui în exerciţiu Alexandru Dedu. Din a fost votat de 157 de membri, în timp ce Alexandru Dedu a întrunit 66 de sufragii.

Alexandru Dedu: „Am avut șocuri mai mari decât această înfrângere!”

Alexandru Dedu, cel care a condus Federația de Handbal din februarie 2014, a susținut că nu se aștepta să piardă. „Nu mă așteptam la un asemenea rezultat! Nimănui nu îi place să piardă, dar în acest moment cred că simt multă ușurare. Federația Română de Handbal este o federație grea și te consumă. Am avut șocuri mai mari decât această înfrângere”, a spus Alexandru Dedu.

Alexandru Dedu: "Mă așteptam la asta după primul tur"

"Habar nu am dacă a fost o coaliţie împotriva mea. Dar mă bucur dacă am deranjat. Faptul că am avut mai puţine voturi în turul 2, dacă stăm să ne gândim, este o reacţie oarecum normală. Pentru că e posibil ca lumea să se fi aşteptat la rezultatul final şi atunci ca să fie bine şi cu noul preşedinte atunci a votat aşa.



Dar mă aşteptam la asta după primul tur. Preşedintele pleacă în general cu un oarecare handicap, federaţia merge în continuare. Acum avem loturi în pregătire, avem lucruri de făcut. Eu nu mai am. Am vorbit cu domnul Din şi i-am spus că luni o să începem procesul de tranziţie, o să-i stau la dispoziţie pentru orice întrebări, pentru că handbalul e mai presus decât Dedu sau Din", a mai spus Dedu, dublu câștigător al Ligii Campionilor cu FC Barcelona.

Alexandru Dedu ocupa funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Handbal din 10 februarie 2014, când i-a învins încă din primul tur pe contracandidaţii săi, Remus Drăgănescu şi Cristian Gaţu.

Al doilea mandat l-a câştigat la 14 februarie 2018 la doar un vot diferenţă, Dedu impunându-se în faţa Narcisei Lecuşanu în al doilea tur de scrutin.

Constantin Din a fost arbitru

Constantin Din, acum în vârstă de 53 de ani, este absolvent al Institutului Politehnic București și fost arbitru internațional IHF. În ultimii 20 de ani, el a arbitrat meciuri importante, de la întreceri europene la Campionate Mondiale și Jocuri Olimpice. În prezent, este om de afaceri și observator EHF. Imediat după ce a câștigat alegerile, Din le-a promis iubitorii handbalului din România că vor vedea un handbal corect.

“Pornim de la un moment zero și sper să începem reconstrucția foarte repede atât la nivel de arbitraj, cât și la nivel de copii, juniori și seniori. Cred că pot să rezolva aceste probleme. Mi-am acordat un an de zile și cred că vom reuși să punem handbalul pe linia bună“, a afirmat Constantin Din.