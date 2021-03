Dedu ii face praf pe norvegieni: "Sa le fie rusine! Dupa arbitrajul pe care l-au avut, mai spun ca noi facem blat?!" Vrea sa se planga la EHF

Presedintele de la Handbal, Alexandru Dedu, se gandeste sa faca plangere la EHF dupa arbitrajul ostil pe care Romania l-a avut in meciul cu Norvegia de la turneul pre-olimpic.

Dedu e scandalizat si de insinuarile create de nordici in jurul meciului Romania - Muntenegru, de azi. In ciuda victoriei la 3 goluri, Romania a ratat calificarea la Jocurile Olimpice. Dedu e convins ca Neagu mai poate prinde o Olimpiada, in 2024, la Paris.

"Este greu, este trist sa castigi si sa nu te califici, asa cum s-a intamplat azi. E o competitie normala, avem jucatoare cu mare experienta, au mai trecut prina semenea momente. Ieri s-a pierdut calificarea. Nu am facut un joc reusit, dar nu vreau sa ma antepronunt, o sa fac o analiza a arbitrajului, mi s-a parut ca ceva n-a fost OK. In caz ca ceea ce cred ca am vazut se adevereste, vom face o adresa catre EHF.

Sa le fie rusine celor din Norvegia. De la oamenii din nord, ne asteptam sa aiba un altfel de comportament. Dupa arbitrajul pe care l-au avut au curajul sa vorbeaca in halul asta? Sa le fie rusine!

Fetele sunt profesioniste, sunt pe picioarele lor, nu cred ca au fost afectate de comentariile astea, dar am fost surprinsi, nu ne asteptam de la norvegieni.

Cristina Neagu este un exponent de valoare al handbalului mondial, dar ea n-a fost suficienta in aceste meciuri. Sunt convins ca poate participa la Jocurile Olimpice din 2024. Ea are un vis, sa dea Dumnezeu sa si-l indeplineasca. Invatam multe din acest esec, dar nu e bine sa te pronunti in seara in care se intampla un lucru", a spus Dedu la revenirea in Romania.