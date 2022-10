„Sunt indignat! Ar trebui să vorbească și să explice!” Xavi, furios după meciul cu Inter

Singurul gol al partidei de pe Giuseppe Meazza a fost marcat de Calhanoglu, în minutul al doilea de prelungiri ale primei reprize, iar FC Barcelona a bifat a doua înfrângere consecutivă în UEFA Champions League. Catalanii se află pe locul al treilea în clasamentul grupei din care mai fac parte Bayern Munchen și Viktoria Plzen.

Barcelona a reușit să marcheze în a doua repriză, prin Pedri, însă golul a fost anulat cu ajutorul VAR, după un henț făcut de Ansu Fati în interiorul careului advers. Catalanii au reclamat și un penalty pe care susțin că ar fi trebuit să îl primească, după ce Dumfries a atins balonul cu mâna în careu, însă arbitrii VAR au considerat că fotbalistul a atins întâi cu capul mingea, care a ricoșat în mână.

Xavi Hernandez, furios la conferința de presă

Xavi Hernandez a vorbit la finalul partidei și, deși a declarat în repetate rânduri că nu va critica arbitrajul, s-a arătat indignat de hențul lui Dumfries nesemnalat.

„Sunt furios și indignat de situația pe care a trebuit să o trăim, e o injustiție. Arbitrii ar trebui să vorbească și să ofere explicații, nu înțelegem nimic. E adevărat că ne-am trezit târziu, am jucat bine în ultimele 30 de minute, am reușit să fim mai compacți, însă ne-a lipsit dinamismul. Nu am materializat ocaziile avute.

Ar trebui să vorbească arbitrul, nu trebuie să vorbesc eu despre o decizie pe care nu am luat-o. Pentru mine este extrem de clar. Mie nu a vrut să îmi ofere explicații și am senzația că nu am înțeles nimic. Ar fi trebuit să facem un meci mai bun, meritam măcar o remiză, dar asta este Champions League.

Ne-a lipsit ritmul și circulația balonului, în special în a doua repriză, însă trebuie să fim autocritici. Am meritat mai mult, ni s-a întâmplat la Munchen, dar ăsta este fotbalul. E Champions și trebuie să jucăm cu mai multă intensitate. Ne-a lipsit talentul acela, ultima decizie, am fi putut șuta mai mult din afara careului..e păcat. Ne mai rămân trei finale, trebuie să ne regrupăm, nu mai putem rata”, a declarat antrenorul conform sport.es.