Lionel Messi se întoarce la FC Barcelona? Xavi a vorbit despre revenirea momentului în fotbalul mondial 

Lionel Messi (35 ani) are un start foarte bun de sezon la PSG. În 12 meciuri în toate competițiile, actualul deținător al Balonului de Aur a marcat 7 goluri și a oferit 8 pase decisive.

Chiar dacă traversează o formă excelentă, Lionel Messi nu și-a prelungit încă angajamentul cu PSG, scadent în vara lui 2023. Iar tot mai multe surse susțin că argentianul poate reveni la FC Barcelona, mai ales că acum este antrenor Xavi Hernandez (42 ani), fostul său coechipier și bunul său prieten.

Doar că tehnicianul catalanilor nu a dorit să discute despre repatrierea lui Messi pe Camp Nou și mărturisit că superstarul se simte bine în capitala Franței.

„Cred că acum nu este momentul să vorbim despre revenirea lui Leo la FC Barcelona. Este un prieten de-ai mei, este bine la Paris”, a declarat Xavi Hernandez, potrivit lui Fabrizio Romano.

