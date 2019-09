Florentino Perez a explicat motivul sezonului slab al lui Real Madrid: "Asta este motivul pentru care ne-am pierdut intensitatea si trebuie sa o recuperam"

Presedintele lui Real Madrid a vorbit despre motivele din spatele sezonului extrem de slab pe care clubul madrilen l-a avut

Dupa trei Ligi ale Campionilor consecutive, "Regina Europei" a suferit o scadere de forma si performanta drastica in sezonul 2018/2019, insotindu-i pana in sezonul recent inceput, deoarece Realul nu are un start de inceput promitator.

Explicatia sezonului slab vine de la presedintele clubului, care a realizat o suma de transferuri spectaculoase in aceasta vara, printre care si cel considerat a fi urmasul lui Cristiano Ronaldo, Eden Hazard.

"Ne-am pierdut intensitatea din cauza succesului pe care l-am avut. Trebuie sa ne recastigam intensitatea. Acesti jucatori si antrenorul acesta ne-au facut campioni si o vor face din nou", a explicat Florentino Perez in cadrul unei conferinte de presa.

Cel mai slab sezon al ultimilor ani

Real Madrid a terminat La Liga pe locul 3, la 19 puncte distanta de Campioana si rivala directa, Barcelona si 8 puncte de Atletico Madrid. A fost eliminata timpuriu si din competitia preferata, Champions League, din fotoliul de Castigatoare en-titre, de echipa de tineri a celor de la Ajax, in optimile de finala, cu un rusinos scor 4-1.

In acest moment, dupa 3 etape, Real Madrid se claseaza pe locul 5 in La Liga, in spatele celor de la Atletico Madrid, Athletic Bilbao, Sevilla si Levante.