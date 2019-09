Transferul de 450 de milioane pregatit de Real Madrid: un nou galactic pentru Zidane! Cine e ALESUL

Real Madrid are 450 de milioane de euro ca sa aduca un nou jucator galactic, dezvaluie Marca.

Real Madrid a facut transferuri de 300 de milioane de euro in aceasta vara si mai avea la dispozitie aproape 450 de milioane pentru un transfer galactic, insa oficialii din Madrid au preferat sa astepte jucatorul potrivit.

Neymar nu mai e o tinta pentru Real Madrid, scrie Marca. Istoricul accidentarilor si caracterul sau capricios l-au facut pe Zidane sa nu il doreasca la echipa. Real Madrid are 156 de milioane de euro in cont pentru un transfer galatic, dar posibilitatea unui imprumut de 285 de milioane de euro in conditii extrem de favorabile pentru un transfer cu adevarat importanta: Kylian Mbappe!

Potrivit unui raport intern al clubului, tanarul atacant francez este privit ca omul potrivit pentru a readuce Realul in top pentru multi ani de acum inainte. El nu are istorcul de accidentari al lui Neymar, iar in 2022 ii expira contractul cu PSG. Vara viitoare, francezii ar trebui sa-i propuna un nou contract sau sa-l vanda in conditii avantajoase. Acela este momentul de care Real Madrid vrea sa profite: o oferta de nerefuzat atat pentru seici cat si pentru Mbappe. Jucatorul nu a ascuns faptul ca viseaza sa joace pe Bernabeu, dupa ce a fost in discutii in perioada junioratului cu echipa din Madrid. El chiar avea postere cu Cristiano Ronaldo in camera si visa sa ajunga intr-o zi la Real.