Nici bine nu a venit la Chelsea și a pus ochii pe un fotbalist din Serie A. Cine l-a impresionat pe Graham Potter

După ce a fost numit principal pe banca tehnică a trupei de pe Stamford Bridge, Graham Potter a înregistrat un rezultat de egalitate în grupele Champions League cu Red Bull Salzburg (1-1) și o victorie în Premier League cu Crystal Palace, pe teren advers (2-1).

Pentru Chelsea urmează partida cu AC Milan din grupele Ligii, iar la conferința de presă premergătoare jocului, Graham Potter a vorbit despre Rafael Leao, starul de 70 milioane al "rossonerilor".

„Chiar m-a impresionat Rafa Leao de fiecare dată când am urmărit meciurile lui Milan, e un jucător grozav. Dacă ne gândim ce se va întâmplă în viitor, cine știe dacă face față în Premier League sau nu? Dar, este capabil, bineînțeles!”, au fost cuvintele lui Potter, potrivit jurnalistului sportiv Fabrizio Romano.

