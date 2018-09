Momente incredibile: Cristiano Ronaldo a fost in stare de soc! Ce le-a spus arbitrilor, printre lacrimi, imediat dupa ce a primit ROSU

Cristiano Ronaldo a jucat doar o jumatate de ora pentru Juventus in UEFA Champions League.

Starul portughez transferat pentru 100 de milioane de euro in vara de la Real a fost eliminat de germanul Felix Brych dupa ce l-a tras de par pe Jeison Murillo, fundasul celor de la Valencia. Centralul nu a vazut momentul, insa i-a fost atrasa atentia de unul dintre arbitrii aditionali, iar Cristiano Ronaldo a primit primul sau cartonas rosu de cand joaca in UEFA Champions League.

Potrivit The Sun, care citeaza informatii obtinute de jurnalistul Juan Furlanich, Cristiano Ronaldo i-ar fi intrebat pe arbitri de ce au recurs la o decizie atat de drastica. "Nu am facut nimic!", a fost reactia imediata a portughezului care a parasit terenul in lacrimi.