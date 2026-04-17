Denis Alibec, interviu pentru Jurnalul de Sport de la Știrile Pro TV astăzi, de la 20:00

La Jurnalul de Sport din cadrul Știrilor Pro TV, care va fi astăzi de la ora 19:58, puteți urmări și un interviu cu Denis Alibec, transferat în această iarnă de la FCSB la Farul Constanța.

Alibec are 35 de ani

Cotat în prezent la 400.000 de euro de site-urile de specialitate, fotbalistul din Mangalia a fost legitimat de-a lungul carierei sale la Farul, FCSB, Muaither, Kayserispor, Atromitos, CFR Cluj, Astra, Inter, Bologna, Viitorul și Mechelen.

Fost internațional român cu 45 de prezențe la prima reprezentativă, Alibec a bifat cele mai multe apariții pentru Astra, 145, pentru care și-a trecut în cont 63 de goluri în toate competițiile și, pe deasupra, 40 de pase decisive.

Cifrele lui Denis Alibec

Astra Giurgiu: 145 de meciuri jucate, 63 meciuri jucate, 40 pase decisive

Farul Constanța: 101 meciuri jucate, 35 goluri înscrise, 27 pase decisive

FCSB: 56 meciuri jucate, 13 goluri înscrise, 12 pase decisive

Inter Primavera: 49 meciuri jucate, 24 goluri înscrise, 0 pase decisive

Muaither: 23 meciuri jucate, 8 goluri înscrise, 5 pase decisive

CFR Cluj: 21 meciuri jucate, 2 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Kayserispor: 17 meciuri jucate, 3 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Mechelen: 12 meciuri jucate, 1 gol înscris, 2 pase decisive

Bologna: 3 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 1 pasă decisivă

Inter: 2 meciuri jucate, 0 goluri înscrise, 0 pase decisive

Farul Constanța, în acest sezon

”Marinarii” au încheiat pe locul 11 sezonul regulat cu 37 de puncte. După 30 de etape, echipa din Constanța a consemnat 10 victorii și șapte rezultate de egalitate, la care s-au adăugat 13 eșecuri.

În play-out, Farul se află în clipa de față pe locul 12 cu 23 de puncte. În primele patru runde, ”marinarii” au înregistrat o victorie, o remiză și două eșecuri.