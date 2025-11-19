Fostul tenismen consideră că nimeni nu are dreptul să judece metodele unei mame care este, în același timp, și antrenoare.



Scandalul declanșat de apariția în spațiul public a unor imagini vechi de un deceniu, în care antrenoarea Camelia Voinea țipă la fiica sa, Sabrina, în sala de la "Flămânda", a ajuns și la urechile lui Ion Țiriac. Deși secvențele au stârnit un val de indignare și au readus în discuție metodele dure din gimnastică, omul de afaceri a ales să vadă situația dintr-o perspectivă diferită, punând accent pe autonomia părintelui.



Țiriac admite că limita poate fi uneori depășită în febra pregătirii pentru marea performanță, dar respinge categoric valul de critici îndreptat spre mama gimnastei.



"O mamă are dreptul din toate punctele de vedere să-și crească copilul așa cum crede. O mamă care l-a ținut nouă luni și care îl crește și mai e și antrenoare sigur că, din când în când, s-ar putea întâmpla să mai sară calul. Dar cine sunt eu să o judec? Nu sunt de acord cu cei care au scris despre treaba asta", a spus Ion Țiriac.



Camelia Voinea acuză un șantaj al vechii conduceri



În timp ce Țiriac face apel la clemență, Camelia Voinea a ieșit la atac. Antrenoarea susține că imaginile nu reprezintă o noutate pentru lumea gimnasticii, ci au fost folosite ca instrument de presiune. Aceasta transmite că fosta conducere a Federației Române de Gimnastică (FRG) a amenințat-o și șantajat-o constant cu respectivul filmuleț.



Mai mult, mama Sabrinei a încercat să se apere punctând că drumul spre medalii nu este pavat doar cu zâmbete și recunoaște că tonul ridicat face parte din "arsenalul" meseriei, însă respinge acuzațiile de abuz fizic.



"Nu cred că există vreo mare campioană care să spună că a avut doar lapte și miere în carieră. Dar de aici până la acuzații absurde precum bătăi sau că îmi abuzez sportivele, este cale lungă. Îmi voi rezerva dreptul să îmi apăr imaginea în justiție", a precizat Camelia Voinea.



Poziția acesteia este susținută și de clubul CSM Constanța, care cataloghează scandalul drept un "linșaj mediatic" venit suspect de repede după revenirea de la Mondialele din Jakarta. Însuși Sabrina Voinea a intervenit pentru a calma spiritele, menționând că nu s-a simțit niciodată o victimă și că performanța a fost alegerea ei asumată.

