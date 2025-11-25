Într-un interviu acordat pentru iamsport, fostul mare tenismen a vorbit deschis despre scandalul în urma căruia Andreei Răducan i-a fost retras aurul la individual compus.

Andreea Răducan avea doar 16 ani în momentul în care a câștigat medalia de aur la individual compus, însă bucuria s-a transformat rapid în coșmar.

Românca a fost testată pozitiv la pseudoefedrină, substanță prezentă în compoziția unui Nurofen administrat pentru răceală la indicația medicului lotului.

Ion Țiriac iese la atac: „Aurul ne-a fost luat. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba!”



Deși investigațiile ulterioare au demonstrat că nu a existat intenție de dopaj, iar sportiva nu a avut niciun avantaj competitiv, Tribunalul de Arbitraj Sportiv (TAS) nu i-a returnat medalia.

La 25 de ani distanță, Ion Țiriac rămâne convins că tot scandalul a fost „manipulat” și că România a fost nedreptățită.

„Ne-a furat medalia de aur a Andreei Răducan. Vă demonstrez că a fost manipulată treaba. Probele care s-au dus la laborator erau de 62 de mililitri și au venit 100 de mililitri înapoi. TAS a văzut. Au oprit totul imediat și au spus că dau verdictul a doua zi. Manipularea asta este...”, a declarat Țiriac.

„COR este o entitate care la fiecare patru ani cheltuiește miliarde. De unde vin acești bani? De pe piață. Este cel mai mare show al lumii. Și acolo e politică multă. Trebuie balansate lucrurile”, continuat fostul tenismen.

Țiriac a amintit că România avea 14 medalii după primele șapte zile la Sydney și că Andreea Răducan ar fi fost „de departe cea mai mare sportivă a acelor Jocuri Olimpice” dacă și-ar fi păstrat aurul.

„Noi am luat 26 de medalii. I-am spus președintelui Constantinescu că dacă nu mai investim nu vom mai fi în top 10, ci în top 30. Am greșit: la Rio am ajuns pe locul 62”, a conchis Țiriac.

