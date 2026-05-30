Nadia Comăneci, celebrată la Palatul Parlamentului | 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii

Zeița de la Montreal, celebrată într-o gală fastuoasă, la București.

  • Nadia Comăneci a fost celebrată, vineri seara, în cadrul unei gale speciale organizate la Palatul Parlamentului din Bucureşti la 50 de ani de la prima notă de 10 din istoria gimnasticii olimpice, obţinută la Jocurile de la Montreal.

Multipla campioană olimpică, mondială şi europeană a fost aplaudată la scenă deschisă pentru performanţele realizate ca sportivă, dar şi pentru munca sa în promovarea gimnasticii. Prin cele 7 note de zece de la Montreal, Nadia Comăneci, pe atunci o fetiţă de doar 14 ani, a transformat gimnastica artistică într-un fenomen global, inspirând generaţii întregi de copii să practice această disciplină sportivă.Nume mari ale sportului mondial, foşti campioni, prieteni şi colege de echipă au venit pentru a-i fi alături celei care încânta lumea în urmă cu jumătate de secol.

Printre ei s-au aflat preşedintele de onoare al Comitetului Internaţional Olimpic (CIO), Thomas Bach, preşedintele Comitetelor Olimpice Europene (EOC), Spyros Capralos, preşedintele Federaţiei Internaţionale de Gimnastică, Morinari Watanabe, dar şi Gheorghe Hagi, Ilie Năstase, Simona Halep, Răzvan Lucescu, preşedinţi de federaţii, oficialităţi şi oameni politici..

Marta Karolyi, fosta antrenoare a Nadiei Comăneci, nu a lipsit de la Gala Nadia, alături de fostele colege de echipă Teodora Ungureanu, Emilia Eberle, Dumitriţa Turner şi Marilena Vlădărău. Marta Karolyi a primit "Colanul de aur" al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român, distincţia fiindu-i oferită chiar de Nadia Comăneci şi de preşedintele COSR, Mihai Covaliu.

"Sunt foarte emoţionată, este o zi specială. Toată viaţa am fost în căutarea perfecţiunii şi acest lucru s-a realizat în 1976, la Montreal, când Nadia a obţinut istoricul 10. Foarte puţină lume ştie e că în spatele unui asemenea rezultat este o muncă enormă. De aceea vreau să mulţumesc din suflet fetelor, gimnastelor, care au făcut eforturi extraordinare pentru a realiza acele rezultate", a declarat Marta Karolyi.

Nellie Kim, principala rivală a Nadiei din sala de gimnastică, cea care a cucerit trei medalii de aur şi una de argint la JO din 1976, a venit la Palatul Parlamentului."La Montreal s-a întâmplat ceva ce nu se mai întâmplase niciodată. Nadia a primit nota 10, a fost senzaţională atunci. Nu toată lumea poate atinge excelenţa, dar ea a reuşit. Exerciţiul ei a fost perfect şi încă nu ştiu cine îl mai poate repeta. Iar astăzi celebrăm acea zi fantastică de la Montreal", a spus Kim.

Gimnastica românească a fost reprezentată de numeroase campioane olimpice, mondiale şi europene, care au continuat drumul început de Nadia Comăneci în 1976. Ecaterina Szabo, Lavinia Agache, Mihaela Stănuleţ campioane olimpice la Los Angeles 1984, tripla campioana olimpică de la Seul, Daniela Silivaş, prima campioană mondială absolută din gimnastica românească, Aurelia Dobre, dar şi Cristina Bontaş, Gina Gogean, Mirela Paşca, Maria Neculiţă, Simona Amânar, Andreea Răducan, Maria Olaru, Claudia Presecan, Loredana Boboc, Cătălina Ponor, Monica Roşu, Silvia Stroescu, Daniela Sofronie, Sandra Izbaşa, Larisa Iordache şi Diana Bulimar, care ani la rând au ţinut drapelul României pe primele locuri la competiţiile internaţionale, i-au fost alături Nadiei Comăneci în această seară cu adevărat specială.

