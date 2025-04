Valeria Răcilă și Marius Urzică, în clubul select al marilor sportivi români: decizia COSR în cazul lor

Valeria Răcilă van Groningen (67 de ani) şi Marius Urzică (49 de ani), doi mari campioni ai sportului românesc, au fost recompensaţi de Comitetul Olimpic și Sportiv Român (COSR) pentru meritele deosebite şi aportul uriaş adus la promovarea şi dezvoltarea Mişcării Olimpice din România.

Înainte de începerea Adunării Generale Ordinare a COSR, toţi cei prezenţi au aplaudat furtunos, în picioare, când Mihai Covaliu, preşedintele COSR, dar şi George Boroi, secretarul general al acestui for, le-au înmânat Ordinele Excelenţa Olimpică fostei canotoare, Valeria Răcilă van Groningen şi fostului gimnast, Marius Urzică. Vicepreşedinţii COSR, Elisabeta Lipă, Camelia Potec şi Răzvan Burleanu, şi preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Sport, Bogdan Matei, le-au fost alături.

Luați prin surprindere: ”Dacă ştiam, nu mai dormeam!”

Niciuna dintre cele două personalităţi ale sportului românesc nu a ştiut că va primi distincţiile, iar invitaţia în faţa asistenţei i-a luat prin surprindere.

”Dacă ştiam nici nu mai dormeam azi noapte. Nu-mi venea să cred când mi-am auzit numele”, a mărturisit Valeria Răcilă (foto, sus).

Valeria Răcilă are în palmares o medalie de aur şi una de bronz la Jocurile Olimpice (Moscova 1980, Los Angeles 1984) şi două medalii de argint şi două de bronz la Campionatele Mondiale (1979, 1981, 1982, 1985).

Valeria Răcilă a creat cel mai mare eveniment de sport de masă din România

După cariera strălucită în canotaj, Valeria a revenit la prima ei dragoste, atletismul – sport în care a excelat înainte de a deveni o canotoare celebră.

Promotor al mişcării şi alergării, Valeria Răcilă van Groningen este preşedinte al Bucharest RUNNING CLUB. Din 2008, organizează Maratonul Bucureşti, o competiţie internaţională care a crescut an de an, ajungând de la 900 de alergători la prima ediţie, la peste 12.000.

Valeria se mândreşte că reuşeşte să aducă o mulţime de oameni împreună în jurul unei pasiuni comune pentru mişcare şi sănătate: ”Succesul înseamnă multă muncă. Trebuie să ai o motivaţie şi un obiectiv în faţa pentru care să te antrenezi. Am reuşit pentru că am fost pregătită să lupt pentru o medalie şi nu am căzut la primul hop. Am avut determinare. Ca să ajungi campion mondial, olimpic este nevoie de multe sacrificii!”