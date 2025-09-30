” 👉 Marius URZICĂ (gimnastică – n.1975) - singurul campion olimpic al gimnasticii masculine românești, titlu câștigat în Sydney 2000 la cal cu mânere, triplu medaliat cu aur la mondiale și la europene” .

Marius Urzică și-a dedicat viața sportului



Singurul gimnast din România care a câştigat aurul olimpic, liderul unei generaţii care a urcat echipa masculină a României pe podiumul olimpic, mondial şi european, Marius Urzică a mărturisit că, la primirea distincţiei COSR din primăvara acestui an, a avut mai multe emoţii decât înaintea unui concurs.

”Înainte de competiţii, ştiam la ce să mă aştept. Eram conectat la întreceri. Astăzi însă, am venit la o Adunare Generală normală şi am încremenit când am auzit că voi primi distincţia COSR”, a recunoscut Marius.

Marius Urzică a participat la trei ediţii ale Jocurilor Olimpice - la Atlanta 1996, Sydney 2000 şi Atena 2004. La toate a urcat pe podium. Triumful de la Sydney 2000 i-a adus aurul olimpic la cal cu mânere şi l-a acoperit de glorie.

El este ultimul gimnast din lume care a primit nota 10.00 la cal cu mânere. Are în palmares 16 medalii la marile competiţii: o medalie de aur, două de argint şi una de bronz Jocurile Olimpice (Atlanta 1996, Sydney 2000, Atena 2004).

Are trei medalii de aur, una de argint şi una de bronz la Campionatele Mondiale (1994, 1995, 1999, 2001, 2002) şi cinci medalii de aur şi două de argint la Campionatele Europene (1994, 2000, 2002, 2004, 2005).

