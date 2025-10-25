Aleix Garcia, mijlocașul care a trecut pe la Dinamo în sezonul 2020-2021, este unul dintre candidații pentru banderola de căpitan la Bayer Leverkusen, una dintre cele mai puternice echipe din Bundesliga.



Spaniolul a fost eroul „farmaciștilor” în meciul pierdut cu 2-7 în fața lui Paris Saint-Germain, reușind ambele goluri ale echipei germane.



Un fost dinamovist este la un pas să devină căpitan la un gigant din Bundesliga!



Chiar dacă partida a fost dominată clar de campioana Europei, prestația lui Aleix Garcia a atras toate privirile.



Spaniolul a transformat fără emoții un penalty în minutul 38, iar în repriza secundă a înscris spectaculos din afara careului (min. 54). Mijlocașul a avut o precizie a paselor de 95%, a fost integralist și notat cu 8.0 de Sofascore, cea mai mare medie dintre jucătorii lui Leverkusen.



Antrenorul Kasper Hjulmand a confirmat după meci că Aleix se află printre jucătorii care ar putea prelua banderola: „Formăm un grup de lideri. Aleix Garcia, alături de Tapsoba, Badé, Schick și Grimaldo, este parte din acest nucleu”.



Aleix Garcia a evoluat pentru Dinamo în sezonul 2020-2021. A prins opt meciuri, fără să impresioneze, înainte de a reveni în Vest. Astăzi, la 28 de ani, este unul dintre cei mai apreciați mijlocași centrali din Germania.



În Bundesliga, Bayer Leverkusen ocupă locul 5, cu 14 puncte după 7 etape, la egalitate cu Dortmund. Urmează duelul cu Freiburg, duminică de la ora 16:30.

